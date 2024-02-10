İTO Başkanı Avdagiç: Faiz artışı dezenflasyon sürecinin en etkili silahı ancak yegane silahı değil

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO’nun Şubat ayı Meclis toplantısında yaptığı konuşmada iş dünyasındaki gelişmeleri değerlendirdi. Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na (TCMB) atanan Fatih Karahan’a başarılar diledi. Avdagiç, “Sayın Karahan’ın başkanlığında Merkez Bankası’nın ülkemize ve iş dünyamıza kalıcı kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Merkez Bankası’ndaki başkanlık değişim süreci, yanlış anlamalara meydan vermeyecek şekilde doğru bir iletişimle yönetildi. Başkan değişikliğinin politika değişikliği ile ilişkisinin bulunmadığı yönündeki kararlılık beyanları, piyasalara güven verdi.” değerlendirmelerinde bulundu.

Faiz artışının dezenflasyon sürecinde en etkili silah olduğunu kaydeden Avdagiç, “Ancak yegane silah değil. Para politikasındaki sıkılık, maliye politikasıyla desteklenmediği sürece, enflasyonla mücadele programı sınırlı kalabilir. Bu nedenle para ve maliye politikasının uyumuna ve bu uyumu destekleyecek yapısal reformlara önem verilmeli” ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Avdagiç, Meclis konuşmasında son dönemde gerçekleştirilen terör saldırılarına da dikkati çekti. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetleyen Avdagiç, “Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne yönelik saldırıyı telin ediyorum. Bütün ülkemizin huzurunu hedef alan saldırıların birbiri ardına gelmesinin rastlantı olmadığı çok açık” değerlendirmelerinde bulundu.

“Seçilecek her belediye başkanından, depreme hazırlık bekliyoruz”

Şekib Avdagiç, 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılının geride kaldığını belirterek, milletin ve devletin gayretiyle bölgenin yeniden imar edilmeye başlandığını aktardı. Avdagiç, “Bunun somut sonuçlarını ilk etap deprem konutlarının teslim törenlerinde, açılan kamu hizmet binalarında gördük. Bu illerimizin hepsi, tahmin edilenden daha kısa sürede ayağa kalkacak, imarıyla olası depremlere karşı bizim iftiharımız olacak” ifadelerini kullandı. “İstanbul ve depreme hazır olma” konusunun üzerinde ısrarla durduklarına dikkati çeken Avdagiç, şunları kaydetti: “31 Mart’ta mahalli seçimler yapılacak. İş dünyası olarak, hangi partiden olursa olsun, seçilecek her belediye başkanından; ‘Türkiye’nin deprem bölgesinde olduğu gerçeğini unutmadan, beldelerini depreme hazırlamalarını, bu yöndeki tedbirleri hayata geçirmelerini’ istiyor ve bekliyoruz. Bir deprem ülkesi olan Türkiye’de depreme karşı hazırlıklı olmadan gerçek anlamda ‘sürdürülebilir bir kalkınmanın’ mümkün olmayacağının altını bir kez daha çiziyorum.” Avdagiç, İstanbul’da, bütün yerel yöneticilerin deprem teyakkuzu içinde olmaları gerektiğinin altını çizerek, megakentte yasal olarak belediye teşkilatının kurulduğu 1855’ten beri belediyelerin “belde halkını koruyup huzur ve sükun içinde yaşatma” göreviyle vazifelendirildiğini anımsattı.