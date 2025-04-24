IWF Leadership Fellows Programı başvuru süreci başladı

Global liderlik vizyonuna sahip kadınların gelişimini desteklemek üzere tasarlanan IWF Leadership Fellows Programı artık Türkiye'den de başvuru alıyor. Son başvuru tarihi: 6 Mayıs 2025 olarak açıklandı.

Türkiye'den de başvuru alınacak

Global liderlik vizyonuna sahip kadınların gelişimini desteklemek üzere tasarlanan, dünyanın saygın üniversiteleri Harvard ve INSEAD’da gerçekleşen IWF Leadership Fellows Programı Türkiye'den de başvuru alıyor.

Kurumlarında etki yaratan kadınlar desteklenecek

Bu özel fırsat; C-seviyesine 4 ila 8 yıl içerisinde ilerlemesi öngörülen, bulunduğu kurumda şimdiden etki yaratan, uluslararası düzeyde liderlik vizyonuna sahip ve kadınları desteklemeye kendini adamış gelecek vadeden profesyonel kadınları hedefliyor.

Mentorluk programını başarıyla tamamlayan aday veya adaylar ise IWF Türkiye tarafından 2025 Global Leadership Fellows Programı için resmi aday olarak gösteriliyor. Kriterleri taşıyan kadın liderler için başvuru tarihi 6 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

IWF Leadership Fellows Programı şirketlerin başvurularına da açık

Kurumsal liderlik vizyonunu küresel arenaya taşımayı hedefleyen şirketlerin, etki gücü yüksek, geleceğin lideri olacağı belli olan kadın profesyonelleri, kurumsal sponsorluk üstlenerek aday göstermeleri mümkün.

Başvuru nasıl yapılır?

Daha Fazla Bilgi ve 2025 Leadership Fellows Programı Aday Formuna IWF Türkiye www.iwfturkiye.org ve [email protected] adreslerinden edinilebilecek.

IWF - International Women’s Forum hakkında

36 ülkede devlet başkanlarından astronotlara, bilim ve ilim kadınlarından sanatçılara farklı yetkinliklerde 8000’den fazla kadın lideri buluşturan ve aralarında güçlü bir değer ağı oluşturan bir platformdur. Bu platformun Türkiye yapılanması IWF Türkiye, ülkemizin tek uluslararası kadın liderlik derneği olarak faaliyet göstermektedir. Derneğin amacı, kadın liderleri güçlendirmek ve sayılarının artmasını sağlamaktır.