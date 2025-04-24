Adres Patent/Akbulut: Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda gidilmesi gereken uzun bir yol var

Fikri ve Sınai mülkiyet haklarının önemine dikkat çekmek amacıyla Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)’nunkurulduğu gün olan 26 Nisan, Dünya Fikri Mülkiyet Günü olarak kutlanıyor.

2025 teması ‘Fikri Haklar ve Müzik: Fikri Hakların Temposunu Hissedin’ olarak belirlendi. Müzik eserlerinin Telif Hakları veya Fikri haklar diye de bilinen Fikri Mülkiyet koruması altına alınabildiğini dile getiren Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, “Koruma altına alınmış eserlerin sanatçıları ve mirasçılarına önemli gelir kapıları araladığını söyleyebiliriz. Yakın tarihte hayata veda eden sanatçılarımızdan Ferdi Tayfur’ un telif gelirinin yıllık 35 milyon TL olduğunu, aynı şekilde Müslüm Gürses’in kendi adıyla çekilen filminde söylenen şarkıları için 1,8 milyon TL telif geliri ödendiğini biliyoruz. Bu haklardan bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ve komşu haklarından mirasçıları da eser sahibinin ölümünden sonra 70 yıl faydalanabiliyor. Özetleyecek olursak sanat dünyası fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda çok daha hassas bir yapıda” şeklinde konuştu.

Sanat dünyasının hassasiyetini ihracatçılar da göstermeli

Ülkemizde ihracatçıların fikri ve sınai mülkiyet haklarına daha fazla önem göstermesi gerektiğinin altını çizen Akbulut, “Daha fazla bilinçlendirme ve farkındalık çalışması yapmamız gerekiyor. Sanat dünyasında fikri ve sınai mülkiyet alanında birçok davaya şahit oluyoruz. Aynı şekilde film ve yapım sektörü de fikri mülkiyet alanındaki çalışmalara ağırlık veriyor. İhraç edilen dizilere baktığımız zaman yarıdan fazlasının marka başvurusunun yapıldığını görüyoruz. Buna karşın 150 binden fazla ihracatçıdan sadece yüzde 15’i tescilli markasıyla ürün ihraç ediyor.

Ülkemizde halen fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda gidilmesi gereken uzun bir yol var. Her yıl kutlanan 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası toplumsal bilincin artmasını sağlamak için bir fırsat. Bu vesileyle fikir ve buluşların gelişmesine, katma değer oluşturulmasına, fikri hakların korunmasına katkı sunmak için çalışmalar yapan, düşünen ve üreten herkesin ’26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası’ kutlu olsun" ifadelerini kullandı.