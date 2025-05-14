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İzmir'de 7 ton bozulmuş ve etiketsiz ürün imha edildi

İzmir'de yapılan denetimde tonlarca bozulmuş ve etiketsiz ürün tespit edildi. Ürünler imha edilirken işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber Merkezi
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İzmir'de 7 ton bozulmuş ve etiketsiz ürün imha edildi
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İzmir'de ihbar üzerine Gıda ve Kontrol İl Müdürlüğü'nün ekipleri tarafından yapılan denetimde iki farklı soğuk hava deposunda son tüketim tarihi geçmiş ve etiketsiz gıdalar tespit edildi.

Bu kapsamda muhafaza altına alınan peynir ve peynir benzeri ürünlerden 7 ton 12 kilogramı, İl Müdürlüğü personeli gözetiminde katı atık tesisinde imha edildi.

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