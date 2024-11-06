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İzmir'de arabalı vapur ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar...

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen araba vapurlarının ücret tarifesi yenilendi. İşte 7 Kasım itibariyle geçerli olacak fiyatlar...

Haber Merkezi
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İzmir'de arabalı vapur ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar...
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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen araba vapurlarının ücret tarifesi yeniden düzenlendi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı kararla güncellenen bu yeni tarife, 7 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.

Yeni tarifeye göre biniş ücretleri şu şekilde:

Motosiklet: 50 TL

Otomobil: 160 TL

Orta sınıf araç: 300 TL

Otobüs-Kamyon: 700 TL

TIR: 1000 TL

Otomobiller hafta içi indirimli

Yeni tarife döneminin başlamasıyla otomobiller için indirimli ücret uygulaması da devreye giriyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla yapılan bu düzenlemeye göre, hafta içi 10.00 - 15.40 ve 21.00 - 23.00 saatleri arasında otomobil sahipleri, bu saatlerdeki seferlerde 20 TL indirimden yararlanarak 140 TL ücret ödeyecekler.

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