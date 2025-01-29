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İZTO Başkanı Özgener'den OVP yorumu: Olumlu buluyoruz

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "2025-2027 dönemi Orta Vadeli Programında açıklanan iş gücü reformu başta olmak üzere sanayi, üretim, yatırım, eğitim, tarım ve vergi gibi alanlarda konulan hedefleri olumlu buluyoruz" dedi.

Haber Merkezi
AA
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İZTO Başkanı Özgener'den OVP yorumu: Olumlu buluyoruz
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Özgener, ocak ayı meclis toplantısındaki konuşmasında, İzmir iş dünyası olarak bir süre önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştüklerini ve taleplerini kendilerine ilettiklerini anımsattı.

"Uzun dönemli başarı şansını daha da artıracak"

2025-2027 dönemi Orta Vadeli Programı'nı önemli gördüklerini ifade eden Özgener, "2025-2027 dönemi Orta Vadeli Programı'nda açıklanan iş gücü reformu başta olmak üzere sanayi, üretim, yatırım, eğitim, tarım ve vergi gibi alanlarda konulan hedefleri olumlu buluyoruz. Bununla birlikte tüm bu alanlardaki çalışmaların, enflasyonu düşürmenin maliyetini azaltırken, ekonomik alandaki uzun dönemli başarı şansını daha da artıracak." dedi.

Özgener, ekonomik programın ardından Türkiye'ye yabancı yatırımcı ilgisi ve güveninin arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Enflasyonu düşürme önceliğiyle çalışan Merkez Bankası son dönemde kararlılıkla ve istikrarla para politikalarını yürütmektedir. Para politikalarının maliye, ücret politikaları ve yapısal reformlarla desteklenmesinin piyasada güveni pekiştireceği ve reel sektör maliyetlerini azaltacağı kanaatindeyiz. Ekonomik istikrarımızın devamı için büyümenin kompozisyonunu da değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için ise yüksek iç talebin ve ithalatın yönlendirdiği büyümeden üretime, sabit yatırımlara ve ileri teknoloji payının arttığı ihracata dayalı bir büyüme ve kalkınma modeline hızla geçmemiz lazım."

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