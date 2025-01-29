Almanya 2025 ekonomik büyüme tahminini düşürdü

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, Alman hükümetinin 2025 için Yıllık Ekonomik Raporu'nu " Yeni bir ekonomik dinamik için” temasıyla yayımladı.

Buna göre, Alman hükümeti, bu yıl için Ekim 2024'te yüzde 1,1 olarak açıkladığı büyüme beklentisini yüzde 0,3 olarak revize etti.

Ülkede geçen yıl ortalama yüzde 2,2 olan yıllık enflasyonun bu yıl yine yüzde 2,2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da işsizlik oranının 2025’te yüzde 6’dan yüzde 6,3’e çıkacağı tahmin ediliyor.

İhracatın ise geçen yıl yüzde 0,8 geriledikten sonra, Alman ürünlerinin zayıflayan rekabet gücü, artan jeopolitik ve ticari gerginlikler nedeniyle 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 0,3 düşmesi bekleniyor.

Alman hükümetinin yıllık ekonomik raporunda, ABD Başkanı Donald Trump tarafından planlanan, Avrupa Birliği ürünlerinin ithalatlarına ek gümrük tarifelerine ilişkin olarak da “dış ticaret risklerini önemli ölçüde artıracağı" değerlendirmesinde bulunuldu.

"Son yıllardaki küresel krizler, sanayi ve ihracat odaklı ekonomimizi özellikle sert vurdu"

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, raporda konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisinin 2025'in başında zor bir durumda olduğunu belirtti.

Habeck, "Son yıllardaki küresel krizler, sanayi ve ihracat odaklı ekonomimizi özellikle sert vurdu.” ifadesini kullandı.

Alman ekonomisinin uzun süredir büyüyemediğini anımsatan Habeck, ülkede sistematik olarak yetersiz yatırım yapıldığını ve kısıtlayıcı mali politikaların ekonomik büyümeyi frenlediğini vurguladı.

Habeck, Almanya'nın “vasıflı iş gücü eksikliği, aşırı bürokrasi, hem özel hem de kamuda yatırım eksikliği” gibi temel yapısal sorunlardan muzdarip olduğunu ve bu sorunların giderek daha da belirginleştiğini kaydetti.

Alman ekonomisi resesyonun kapısında

Öte yandan, Almanya'da Kasım 2024'te yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon Aralık 2024'te yüzde 2,6'ya yükselirken, ülke ekonomisi, geçen yıl Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme kaydetti.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 küçülen ekonomi, 2025'in ilk çeyreğinde de daralması halinde, iki çeyrek art arda daralma olarak tanımlanan teknik resesyona girecek.

Analistler, siyasi belirsizliğin, yurt dışından gelen artan rekabetin, yüksek enerji maliyetlerinin, hala yüksek olan faiz oranlarının Alman ekonomisini baskıladığını belirterek, ekonomide 2025 yılı için sadece hafif bir büyüme bekliyor.

Almanya'da başta bütçe olmak üzere ekonominin nasıl canlandırılacağı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle üç partili koalisyon hükümeti Kasım 2024'te dağılmıştı. Ülkede 23 Şubat'ta erken seçimler yapılacak. Seçimler için yürütülen kampanyanın en önemli konularından birisi de ekonomi.

Bu arada, ABD'de başkanlık görevine 20 Ocak'ta başlayan Donald Trump, dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek için gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıklamıştı.

Analistler, Trump'ın AB ithalatına gümrük vergileri yoluyla daha fazla korumacı bir politika uygulamasının ihracata dayalı Alman ekonomisi için iyiye işaret olmadığını ifade ediyor.

ABD, Alman ürünlerinin en büyük alıcısı konumunda bulunuyor. Ülke, ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu ABD'ye yapıyor.