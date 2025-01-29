Euro Bölgesi'nde faiz indirimi etkisi: Şirket kredilerinde artış yaşandı

ECB, Aralık 2024’e ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, yıllık bazda Kasım 2024'te yüzde 1 büyüyen şirket kredileri, Aralık 2024'te yüzde 1,5 artış kaydetti. Böylece Euro Bölgesi'ndeki şirketlerin yeni kredilere olan talebi, 2,3 artış gösterdiği Temmuz 2023'ten bu yana geçen yaklaşık 1,5 yılın en yüksek artışını kaydetti.

İşletmelere verilen aylık kredi miktarı da Aralık 2024'te 39 milyar Euroya ulaştı. Böylece söz konusu rakam Euro Bölgesi’nde bankaların geçen yılın son çeyreğinde kredi standartlarını sıkılaştırmasına ve bu yılın birinci çeyreğinde daha da sıkılaştırma öngörmesine rağmen Ağustos 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Tüketici kredileri ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarak, Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek artış yaşandı. Tüketicilere yönelik aylık kredi miktarı da 14 milyar Euro ile iki yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Aralık 2024’te M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 3,5 artışla analistlerin beklentisi olan yüzde 3,8'in altında gerçekleşti.

ECB'nin faiz kararı

Öte yandan yarın gerçekleştirilecek ECB'nin para politikası kurulu toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor. Piyasalar, bu toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi daha bekliyor.

ECB, 12 Aralık'ta, piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı dördüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Banka, mevduat faiz oranını yüzde 3,25'ten 3'e indirmişti.

Son haftalarda ECB'nin önde gelen temsilcileri, azalan enflasyon riskleri ve zayıf ekonomi göz önüne alındığında bu yıl daha fazla faiz indirimi sinyali vermişti.

Bu arada Euro Bölgesi'nde kasımda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon aralıkta yüzde 2,4'e yükselmişti.

ECB, Euro bölgesindeki enflasyon oranının yılın ilk yarısında hedefi olan yüzde 2'ye ineceğini öngörüyor.