Jeff Bezos 5 milyar dolarlık Amazon hissesi satacak

Jeff Bezos, Amazon.com Inc.'in 25 milyon ek hissesini, hisseler rekor seviyeye ulaştığı gün satmayı planladığını açıkladı. Cnbc-e'de yer alan habere göre açıklama piyasa kapandıktan sonra yapıldı.

ABD basını satışların işleme alınmış olabileceğini belirtti. Bezos, Şubat ayında dokuz işlem gününde yaklaşık 8,5 milyar dolar değerinde hisse satmıştı. Bu satışlar Bezos'un 2021'den bu yana gerçekleştirdiği ilk hisse çıkarımı oldu. Son ek satışlarla birlikte, bu yılki toplam satış tutarı yaklaşık 13,5 milyar dolara ulaşacak.

Dünyanın en zengin ikinci kişisi

Satış planının ardından Bezos, yaklaşık 912 milyon Amazon hissesine veya şirketin yüzde 8,8'ine sahip olacak. Forbes'a göre, 221,6 milyar dolarlık net değeriyle dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Bezos, aynı zamanda uzay araştırma şirketi Blue Origin ve Washington Post'un da sahibidir. Amazon sözcüsü, en son satışlarla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Bezos'un serveti ve diğer yatırımları

Bezos, Şubat ayında 8,5 milyar dolarlık hisse sattıktan sonra bu yıl toplamda 13,5 milyar dolar değerinde hisse satmış olacak. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Bezos'un net serveti 221,6 milyar dolara ulaştı. Kasım ayında, Seattle bölgesinden Miami'ye taşınacağını duyuran Bezos, Washington eyaletinde 2022'de yürürlüğe giren yüzde 7 sermaye kazancı vergisinden kurtularak, Florida'da bu vergiden muaf olacak ve yüz milyonlarca dolar tasarruf sağlayacak.

Amazon'un hisseleri 1997'deki halka arzından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

Amazon'un hisseleri, Salı günü 200 dolardan kapanarak 1997'deki halka arzından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Şirketin hisseleri bu yıl yüzde 32 artış gösterdi ve bulut işinin üretken yapay zeka teknolojisinin büyümesinden faydalanması bekleniyor. Amazon, nisan ayında yapay zeka dalgasıyla ilerleyerek olumlu ilk çeyrek sonuçları açıkladı. Şirket, kısa süre önce bulut bilişim biriminin başına içeriden Matt Garman'ı getirerek Adam Selipsky'yi değiştirdi.