Jeopolitik risk primi düştü; sahne Fed’in

EVRİM KÜÇÜK

ABD, II. Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana kullanılan en büyük bombayla İran'a saldırdıktan sadece 48 saat sonra, Başkan Trump'ın İsrail ve İran arasında ateşkes ilan etmesine hisse senetleri yükselişle tepki verdi. Hisse senetlerinden enerjiye, dolardan, altına ve metallere kadar birçok varlık sınıfında yönü değiştirdi. Ancak iki tarafın da dün ateşkesi ihlal ettiğine dair haberlerin andından uzmanlar ateşkesin son derece kırılgan olduğunu ve her an yeni bir tırmanış yaşanabileceğini hatırlatıyor.

Borsalar ve dolar ters yöne gitti

Ateşkesin andından önce Amerikan, ardından Asya ve Avrupa borsalarında yükseliş vardı. ABD Doları ise güvenli liman iştahının azalmasıyla kayıp verdi. Doların altı para birimine karşı değerini takip eden Dolar Endeksi, rotasını değiştirip 97,75 seviyesine indi. Dolar için son birkaç gündür oluşan destek zayıfladı. Euro/ dolar paritesi 1.16 düzeyine çıktı.

Petrolde 12 günlük savaş primi silindi

Ateşkesle enerji piyasasında savaş primi hızla silindi. ABD’nin İran’a saldırısıyla varil başına 80 dolara kadar çıkan Brernt sonrasında petrol fiyatları, ateşkesin ilan edilmesiyle bir günde yüzde 6 değer kaybederek 68 dolara gevşedi. Amerikan ham petrolünün (WTI) varil fiyatı da 65 dolara geri gitti.

Uzmanlara göre, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma riskinin ortadan kalması fiziksel arz kesintisi korkusunu azaltarak fiyatların çözülmesini sağladı. Petrol fiyatları yıl başından bu yana hâlâ yüzde 18 aşağıda. Yaz aylarında talebin zayıf kalması ve Ortadoğu’da suların durulması halinde Brent’in 60 dolar bandına çekilebileceği belirtiliyor.

Altında savaş bitti!

Altın fiyatları, İsrail-İran ateşkes haberinin ardından yüzde 1,5 düşerek 3.325 dolara geriledi. Jeopolitik riskin azalması, yatırımcıları güvenli liman arayışından uzaklaştırırken, Fed’in temmuz ayında faiz indirimi sinyalleri vermesi altında satışları sınırladı. Bazı Fed üyeleri, istihdam piyasasındaki durgunluk ve enflasyonun kontrol altına alınması gerekçesiyle “temmuzda faiz indirimi mümkün” açıklamaları yaptı. Altın ateşkesin yol açtığı satışlara karşın yılbaşına kıyasla yaklaşık yüzde 25 yukarıda.

Bakır ve endüstriyel metallerde yükseliş var

Uzmanlara göre, jeopolitik gerilim anlık fiyatlamalar yaratır ancak kalıcı yön, merkez bankalarının politikalarıyla belirlenir. Altında ana trend hâlâ yukarı yönlü olarak görülüyor.

Bakır ve temel metaller cephesinde, ateşkes sonrası düşük volatiliteli bir toparlanma gözlendi. Londra Metal Borsası’nda bakır yüzde 0,5 yükselişle 9.717 dolara çıkarken, ABD’de pound başına 4.90 dolara yaklaştı. Ateşkes duyurusunun ardından yatırımcının ekonomik görünüm ile ilgili daha iyi hissetmesi ve risk iştahında artış bakıra yaradı.

Ancak alüminyum fiyatları üç aylık zirvesinden geri çekildi ve 2.573 dolara indi. Bu gelişme, savaş riskiyle oluşan arz endişelerinin hızla çözüldüğünü gösteriyor. Nikelde yüzde 0,5, çinko ve kurşunda da sınırlı yükseliş yaşandı. Kalay, 32.675 dolar seviyesinde yatay kaldı.

Trump, Fed’in bağımsızlık kalkanını delerse dolar düşer

Borsaların rahatladığı ve S&P 500 endeksi ateşkes haberiyle yüzde 1 yükseldiği ortamda yatırımcılar artık dikkatlerini Fed Başkanı Jerome Powell’ın Kongre’deki iki günlük sunumu ve Fed üyeleri arasında artan görüş ayrılıklarına çevirdi. Başkan Trump’ın “Faiz 2-3 puan indirilmeli” baskısına rağmen, Fed’in temkinli adımlarla ilerleyeceği öngörülüyor. Powell, Fed’in son toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme ve gelecekteki borçlanma maliyeti değişikliklerinde bekle-gör tutumu benimseme kararı nedeniyle büyük ihtimalle sorguya çekilecek. ING, “Piyasalar Powell’ın duruşundaki herhangi bir değişikliği Trump’ın siyasi baskısının Fed’in bağımsızlık kalkanını deldiğinin bir göstergesi olarak değerlendirebilir ve bu da dolarda önemli bir değer kaybına yol açma potansiyeline sahiptir” dedi.