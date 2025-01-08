Kahramanmaraş Büyükşehir, DOĞAKA’nın Destekleriyle 3 Yeni Yatırımı Daha Şehre Kazandırıyor

Ali ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Büyükşehir Belediyesi, paydaş kurumlar iş birliğiyle şehre Bertiz Şıra Ürünleri Üretim Tesisi, İstihdam Garantili Yüksek Teknoloji Mesleki Eğitim Atölyesi ve Türkoğlu Trabzon Hurması Kurutma Tesisi kazandırıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, paydaş kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştirdiği projelerle şehrin kalkınmasına katkıda bulunmaya devam ediyor. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOĞAKA) yürüttüğü Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Büyükşehir Belediyesinin sunduğu ve destekçisi olduğu 3 önemli proje daha kabul edildi. Toplam 20 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilecek projeler, hem yerel üreticilere destek sağlayacak hem de eğitim ve istihdam olanaklarını artıracak.

Bertiz Şıra Ürünleri Üretim Tesisi

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Bertiz Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle Dulkadiroğlu ilçesi Kılağlı Mahallesi’nde Bertiz Şıra Ürünleri Üretim Tesisi kurulacak. 6 Milyon TL’lik bütçeyle hayata geçirilecek tesis, bölgeye önemli bir ekonomik ve sosyal katkı sunmayı hedefliyor. Projenin temel hedefi, şehrin coğrafi işaretli ürünü kabarcık üzümünün modern makine ve ekipmanlarla işlenmesiyle pazarlama kapasitesini genişletmek, üreticilerin gelir düzeyini artırmak ve bölge halkına yeni istihdam olanakları sunmak. Geleneksel yöntemlerle sınırlı kalan üretim kapasitesini artıracak tesis, bölge ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlayacak.

İstihdam Garantili Yüksek Teknoloji Mesleki Eğitim Projesi

Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 9 Milyon TL bütçeli İstihdam Garantili Yüksek Teknoloji Mesleki Eğitim Projesi’ni başlatıyor. Proje kapsamında, Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde ileri teknolojik cihazlarla donatılmış modern bir atölye kurulacak. Bu atölyede, sanayi ve savunma sektörüne yönelik kalifiye elemanların yetiştirilmesi hedefleniyor. Proje, özellikle Kahramanmaraş sanayisi ve TUSAŞ bünyesindeki savunma sanayi üretim merkezi için nitelikli iş gücünün oluşmasına katkı sağlayacak. Eğitimden istihdama doğrudan geçişi hedefleyen proje, gençlerin mesleki yetkinliklerini artırarak işsizlik sorununa çözüm sunacak.

Trabzon Hurması Kurutma Tesisi

Türkoğlu ilçesi Kırmakaya Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kırmakaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle Trabzon Hurması Kurutma Tesisi kurulacak. Proje, Trabzon hurmasının katma değerli bir ürüne dönüştürülmesini ve üreticilerin ekonomik kazançlarının artırılmasını hedefliyor. Modern kurutma teknikleri kullanılarak, ürünlerin daha uzun ömürlü hale getirilmesi sağlanacak ve böylece pazarlama imkânları genişletilecek. Bu yatırımla, tarımsal üretimin profesyonelleşmesi ve yerel ekonomiye daha fazla katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kalkınma ve Sosyal Destek Odaklı Projeler

Hayata geçirilecek üç proje, kentin ekonomik, sosyal ve eğitim alanlarındaki gelişimine önemli katkı sunacak. Tarım sektöründen sanayiye kadar geniş bir yelpazede etkili olması beklenen bu yatırımlar, Kahramanmaraş’ın kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak. Bu projelerle birlikte, Kahramanmaraş halkı hem ekonomik kazanç sağlayacak hem de sosyal anlamda daha güçlü bir yapıya kavuşacak.