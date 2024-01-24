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Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler artırıldı

Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitlerin yüzde 44,22 oranında artırıldığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler artırıldı
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Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 44,22 artırılarak güncellendi.

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2023 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 44,22) artırılarak güncellendi.

Tebliğ, 1 Şubat 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:

31 Ocak 2024'e kadar olan eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL) 1 Şubat 2024-31 Ocak 2025 döneminde uygulanacak eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)
Eşik değerler Eşik değerler
MADDE 8  
7.916.776 11.417.574
13.194.664 19.029.344
290.284.533 418.648.353
Parasal limitler ve tutarlar  
MADDE 3 (g)  
66.224.498 95.508.971
MADDE 13 (b)  
863.700 1.245.628
1.727.489 2.491.384
14.396.542 20.762.692
MADDE 21 (f)  
1.439.543 2.076.108
MADDE 22 (d)  
431.810 622.756
143.845 207.453
MADDE 53 (j)/1  
2.879.202 4.152.385
MADDE 53 (j)/2  
4.557.797 6.573.254
27.322 39.403
18.231.255 26.293.115
54.677 78.855
136.734.452 197.198.426
82.018 118.286
109.370 157.733
MADDE 62 (h)  
1.597.917 2.304.515
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