Kantin fiyatları cep yakıyor: Öğrenciler için bir öğün yemek artık lüks

Türkiye’de üniversite yemekhanelerinde artan fiyatlar öğrencilerin bütçesini zorluyor. 2024’te 30 TL olan öğle yemeği ücreti, 2025’te 80 TL’ye yükseldi. Bu durum, birçok öğrenciyi dengeli beslenmek yerine günü atıştırmalıklarla geçirmeye mecbur bırakıyor.

Türkiye’de üniversite öğrencileri, barınma sorununun ardından şimdi de ciddi bir “beslenme krizi” ile karşı karşıya. Son bir yılda kantin ve yemekhane fiyatları hızla yükselirken, 2024’te 25-30 TL arasında olan bir öğün yemek, 2025 itibarıyla birçok devlet üniversitesinde 65-80 TL’ye çıktı. Artan maliyetler nedeniyle öğrenciler, öğle yemeklerinde ana yemek yerine simit, tost ya da bisküvi gibi atıştırmalıklarla karın doyurmak zorunda kalıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, özellikle büyükşehirlerdeki öğrenciler için beslenme masrafları, barınma giderlerinin ardından ikinci büyük kalemi oluşturuyor. Düzensiz ve yetersiz beslenmenin, öğrencilerde dikkat eksikliği, halsizlik ve psikolojik sorunlara yol açabileceği belirtiliyor. Bu durum, gençlerin hem akademik başarılarını hem de genel sağlık durumlarını olumsuz etkiliyor.

Beslenme masrafları arttı

Fiyat artışları sadece devlet üniversiteleriyle sınırlı kalmıyor. Ankara'daki bazı özel üniversitelerde tabldot yemek ücretleri 180 TL'ye kadar ulaşırken, kantinlerde bir çay veya küçük atıştırmalıklar bile 80-120 TL'den satılıyor. Özel üniversite öğrencileri, zaten yüksek olan öğrenim ücretlerinin yanı sıra beslenme masraflarının da artmasından şikayetçi. Bir öğrenci, "Hem yüksek öğrenim ücreti ödüyoruz hem de öğle yemeğine bu kadar para vermek istemiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sağlıklı ve düzenli beslenme lüks hale geldi

Bu ekonomik zorluklar, birçok öğrenci için sağlıklı ve düzenli beslenmeyi lüks hale getiriyor. Uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları, üniversite yönetimleri ve devlet yetkililerine, öğrencilerin temel beslenme hakkını güvence altına alacak adımlar atma çağrısında bulunuyor.

