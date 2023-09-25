Kapasite kullanım oranı 1,2 puan arttı
Kapasite Kullanım Oranı, eylül ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.
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İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), Eylül ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.
2023 yılı Eylül ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1743 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 77,3 seviyesine çıktı.