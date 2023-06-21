Kapasite kullanımı 0,3 puan arttı
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), haziran ayında bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.759 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya kıyasla 0,8 puan artarak yüzde 76,8'e yükseldi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,3 puan artışla yüzde 76,6 oldu.