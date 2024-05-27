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Kapasite kullanımı mayısta geriledi

Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti. Önemli veri, nisanda aylık 0,5 puan artarak yüzde 76,7 olmuştu.

Haber Merkezi
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Kapasite kullanımı mayısta geriledi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1777 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Buna göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.

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