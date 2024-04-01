Karşılıksız çek adedi azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 11 bin 242 adet seviyesinde bulunurken, Mart ayında ayında bu rakam yüzde 26,4 azalarak 8 bin 270 adede indi.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 6,0 milyar TL'den 5,13 milyar TL'ye geriledi.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 1 milyon 6 bin 47 adetten 654 bin 631 adede, tutarı ise 357,5 milyar TL'den 284,5 milyar TL'ye indi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 977 bin 692 adetten 632 bin 788 adede, tutarı 337,0 milyar TL'den 266,9 milyar TL'ye geriledi.