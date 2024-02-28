Karta taksit sınırlaması ithal yerli ayrımıyla gelmeli

İSTANBUL / EKONOMİ



Vakıf Katılım Genel Müdürü ve eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, kredi kartları limitlerinin de kredilerde olduğu gibi gelire göre kredi notuyla ilişkilendirilmesi gerektiğini belirterek kredi kartına eğer taksit sınırlaması da getirilecekse bunun yerli ve ithal üretim ayrımı yapılarak uygulamaya konması gerektiğini vurguladı.

Vakıf Katılım’ın 2023 finansal sonuçlarını paylaşmak ve 2024 hedeflerini anlatmak için düzenlenen toplantıda Akben, BDDK başkanı olduğu dönemde ithal ürünlere karşı taksit sınırlaması getirdiklerini hatırlatarak şimdi de yöneticilerin hangi harcamalarda belirgin bir artış yaşanıyorsa ona karşı bir tedbir almaları gerektiğini söyledi. Akben, yerli üretim ürünlere taksitin devam edeceğini bunu kesmenin de sıkıntı yaratacağını kaydederek BDDK ve Merkez Bankası’nın tutarsal mı adetsel mi artış yaşandığını değerlendirerek tedbirlerini alacağını dile getirdi. Kredi kartlarına mutlaka bir tedbir alınacağını söyleyen Akben, “Bizim de vatandaş olarak ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız, gelire göre hareket etmemiz gerek. Serbest bırakılınca benim bu kadar borçlanmamam lazım demiyor vatandaşımız. Mutlaka sınırlamak lazım, gelire göre borçlanma ve kısıt getirmek gerekiyor” dedi.

Katılım bankaları daha yüksek büyümeye ulaştı

Bankanın, Aralık 2023 itibarıyla aktif büyüklüklerinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 67,62 artarak 315.3 milyar TL’ye ulaştığını, toplanan fon hacminin de yüzde 83,41 artışla 254,2 milyar TL’ye yükseldiğini aktaran Akben, reel sektöre nakdi ve gayri nakdi toplamda 260.4 milyar TL fon kullandırdıklarını ifade etti. Akben, “2024 yılında aktif büyüklüğümüzü 506 milyar TL’ye, nakdi ve gayri nakdi finansman toplamını 400 milyar TL’ye, toplanan fonlarımızı da yaklaşık 392 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’de katılım finans pazar payının her geçen yıl arttığını ve sektörün coğrafi olarak yayılmaya devam ettiğini dile getiren Akben, “Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin Aralık 2023 verilerine göre bugün, 9 katılım bankası toplam 1.455 şube ve yaklaşık 20.000 personelle hizmet sunmaktadır. Bankacılık sektörünün 2023 Aralık itibarıyla toplam nakdi finansman hacmi yüzde 54,7 düzeyinde büyürken; katılım bankalarında bu oran yüzde 63,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yine toplanan fonlarda aralık ayı itibarıyla bankacılık sektörü yüzde 69 düzeyinde büyürken, katılım bankaları yılbaşına kıyasla yüzde 71,5’lik büyüme kaydetmiştir” diye konuştu. Akben, bankacılık işlemlerinin yüzde 94'ünün dijital kanallar aracılığıyla yapıldığını da dile getirdi.

KOBİ kredilerinin payı %42,7’ye çıktı

Vakıf Katılım’ın Aralık 2023 itibarıyla katılım bankacılığı sektörü içindeki nakdi finansman pazar payının yüzde 17,51, özkaynak pazar payının ise yüzde 20,29 gerçekleştiğini söyleyen Mehmet Ali Akben, ”Kullandırdığımız krediler içinde KOBİ kredilerinin payı 2023 sonu itibarıyla yüzde 42,7 seviyesine yükseldi. Sunduğumuz nakdi ve gayri nakdi desteği de 2023’de bir önceki yıla oranla yüzde 72,1 artırarak 100 milyar TL’ye ulaştırdık” dedi. Yenilenebilir ve sürdürülebilir finansmanlar konusunda da Akben şunları söyledi: “Bu kapsamda yaklaşık 2 milyar TL’si 2023 yılında olmak üzere toplamda 5.2 milyar TL tutarında finansman desteği sunduk. Ayrıca yine sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında; hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadın girişimciler ve hakim ortağı kadın olan işletmelerimize desteğimizi sürdürerek 4.1 milyar TL’si nakdi, 1.5 milyar TL’si gayri nakdi olmak üzere yaklaşık 5.6 milyar TL finansman sağladık.”