Kavcıoğlu: Cari dengeye 5 milyar dolar katkı verecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ulus'taki eski Meclis binasında Ankara Sanayi Odasının mart ayı meclis toplantısında konuştu.

Başkan Kavcıoğlu, "Son bir yılda daha da etkin bir şekilde uyguladığımız para politikamızı liralaşma stratejisi adıyla özetliyoruz" şeklinde söylerken, enerji fiyatlarının olağanüstü düzeyde artmasının enflasyondaki düşüşün hızlı gerçekleşmesinin önünde engel oluşturduğunu belirtti.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, 2023 yılında küresel talebin toparlanmasıyla birlikte büyümenin yapısındaki gelişim sürecinin güçleneceğini öngördüklerine dikkat çekti.

Kavcıoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

*2022 yılında TL ticari kredi kullanımı güçlü bir gelişim göstermiş ve 2021 yılı kullanım tutarının yaklaşık 5.5 katı düzeyinde gerçekleşmiştir

*Bir taraftan kredilerin hacmi artarken, diğer taraftan kredi kompozisyonunda ihracat ve yatırım kredilerinin ağırlığı artmakta

*Toplamda 150 milyar TL kullandırdığımız Yatırım Taahhütlü Avans kredilerinin cari dengeye yatırımlar tamamlandıktan sonra yılda 5 milyar dolardan fazla katkı vermesi beklenmekte

*2023 yılında küresel talebin toparlanmasıyla birlikte büyümenin yapısındaki gelişim sürecinin güçleneceğini öngörüyoruz

*Kalıcı cari fazla kapasitesinin artışı için ihracat kapasitemizi geliştirmemiz gerekmekte

*Uyguladığımız politika çerçevesi enflasyonu düşürme gücüne sahip

*Enflasyondaki düşüş süreci, ekonomimizi tehdit eden birçok büyük şokun ardı ardına yaşandığı bir ortamda yaşanmakta

*Hedeflere ulaşmak için finansmanın yatırımları destekleyici nitelikte olması ve kredi kompozisyonun ekonomideki arz-talep dengesizliklerini giderecek yönde gelişmesi gerekmekte

*Ocak-Mart dönemi itibarıyla TL ticari kredi kullanımı 2022 yılının aynı dönemine kıyasla yaklaşık 1.5 kat artarken, KOBİ kredileri aynı dönemde 2 kattan fazla artış kaydetti

*Geldiğimiz noktada finansman maliyetlerindeki düşüşün kalıcı olduğunu ve finansal öngörülebilirliği artırdığını söyleyebiliriz

*Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kalıcı fiyat istikrarı perspektifiyle oluşturulan liralaşma stratejisi kararlılıkla uygulanmaya devam edilecek

*Gerileyen politika faizlerinin sunduğu uygun finansman maliyeti imkânlarından hedefli kredi politikalarımızı ihracat ve yatırım kapasitesini destekleyecek şekilde geliştirmeyi sürdüreceğiz

*2022 son çeyrekte belirginleşen enerji fiyatlarındaki gerilemeyle ile birlikte 2023 yılında dış ticaret açığının azalması beklenmekte

*Özetlediğim ekonomik performans, korunması gereken bir yatırım ve üretim ivmesine yaklaştığımızı göstermekte

*Ülkemiz, dış dengesini sürekli bir fazlayla sağladıktan sonra döviz piyasalarındaki arz-talep dengesi kalıcı bir istikrara kavuşacak

*Liralaşma odaklı politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz

*Deprem felaketinin olumsuz ekonomik etkilerini geçmiş dönemlere kıyasla hızla atlatabilecek kapasiteye sahibiz