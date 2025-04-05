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Kayseri'de toplu ulaşım ücretlerine zam: İşte yeni ücretler...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehir içi ve ilçe toplu taşıma ücret tarifelerine zam yapıldı.

Haber Merkezi
İHA
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Kayseri'de toplu ulaşım ücretlerine zam: İşte yeni ücretler...
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Yeni tarifeye göre, tam bilet 25 TL, indirimli bilet 13,75 TL ve aylık 150 biniş hakkı bulunan indirimli abonman bilet 375 TL (1 biniş 2,5 TL), yine aylık 150 biniş hakkı bulunan tam abonman bilet ise 1.080 TL (1 biniş 7,2 TL) olarak belirlendi.

İlçe ulaşım tarifeleriyle birlikte güncellenen toplu ulaşım ücretlerinin kent genelinde 5 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

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