KESK: 30 bin TL'lik seyyanen zam tüm kamu çalışanlarını kapsamalı

Kamuda görev yapan genel müdürler, daire başkanları, kurum başkanları, il müdürleri ile müfettişler ve “kariyer meslek” olarak tanımlanan uzmanların maaşlarına 30 bin TL seyyanen zam öngören düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda onaylandı.

Önergenin TBMM Genel Kurulu’ndan da geçmesi halinde, bu görevlerdeki personelin maaşları 30 bin TL’ye kadar yükselecek. Ancak, “merkez-taşra” statüsü farkından kaynaklı bazı meslek grupları, yapılacak iyileştirmeden faydalanamayacak.

"Tüm meslekleri kapsayacak şekilde genişletilmeli"

Düzenlemeye tepki gösteren KESK Yürütme Kurulu ise zammın tüm meslekleri kapsayacak şekilde genişletilmesini istedi.

KESK tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunlar aktarıldı: Sadece yönetici kadroların değil, tüm kamu emekçilerinin maaşlarının arttırılması için iktidarı göreve, kamu emekçilerini mücadeleye çağırıyoruz!

Taleplerimiz açık ve nettir:

- Öncelikle tüm kamu emekçilerine brüt 18 bin 682 TL olarak verilen ilave seyyanen ödenek tutarının taban aylık katsayısına dâhil edilmesini, söz konusu tutarın mevcut emekli aylıklarına da yansıtılmasını istiyoruz.

- En düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını istiyoruz.

- Tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını istiyoruz.

- Konut sahibi olmayan tüm kamu emekçilerine konut hakkı kapsamında Kira Desteği verilmesini istiyoruz.

- Mevcutta çok düşük olan eş ve çocuk yardımlarının yaşadığımız gerçek enflasyon temel alınarak güncellenmesini istiyoruz.

- 1. Dereceye yükselen tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge verilmesini istiyoruz.

- Sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi hür türlü güvencesiz istihdama son verilmesini, tüm kamu emekçilerinin güvenceli-kadrolu istihdam edilmesini istiyoruz.

- Maaşlarımızdan kesilen Gelir Vergisi 1. dilim oranının %15 ten %10’a düşürülmesini, yoksulluk sınırına kadar olan maaşlardan kesilen Gelir Vergisi’nin bu oranda sabitlenmesini istiyoruz.”