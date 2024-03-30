Kibar Holding, Royal Enfield ile motosiklet pazarına girdi

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Motosiklet pazarındaki talebi karşılamak için K-Rides markasını kuran Kibar Holding, dünyanın köklü motosiklet markalarından Royal Enfield ile iş birliği yaptı. K-Rides, dünyanın seri üretimde kesintisiz en uzun geçmişe sahip motosiklet üreticisi Royal Enfield ile işbirliği kapsamında ilk mağazasını Ataşehir Watergarden AVM’de açtı. Mağazada, Royal Enfield motosiklet modellerinin yanı sıra kıyafet, koruyucu ekipman ve aksesuar gibi motorseverlerin ihtiyaç duyduğu tamamlayıcı ürünler de de satılıyor. Satış sonrası ve servis hizmetleri de yine Watergarden AVM’deki servis noktası üzerinden sağlanacak. K-Rides mağazanın yanı sıra e-ticaret kanalı ve kuracağı bayi ağı üzerinden de motorseverlerle buluşturacak.

Lansmanda konuşan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, ortak değerlere sahip iki firmanın güç birliğinin başka iş birliklerini de getireceğini belirtti. Öncelikli hedeflerinin motosiklet pazarına girmek olduğunu kaydeden Ali Kibar, “Sonrasında işbirliği yaptığımız markalarla olmasa bile Kibar Holding olarak üretim planlarımız var” dedi.

Son 3 yılda motosiklet satışlarının 3 kat artması üzerine motorseverlerle sınıfının en iyi markalarını buluşturma misyonunu üstlendiklerini anlatan Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı da Royal Enfield gibi güçlü bir ortağın kalitesini ve zamansız tasarımlarını erişilebilir koşullarla sunarak önemli bir adım attıklarını kaydetti. Kayabaşı, “Uzun yıllardır otomotiv ve havacılık sektörüne parça üretimi gerçekleştiren Kibar Topluluğu olarak, son yıllarda mobilite alanında farklı yatırım ve iş birliği fırsatlarını değerlendiriyorduk. K-Rides ile müşterilerimize en kaliteli ve eksiksiz hizmeti sunmak adına her ihtiyaca cevap verecek yatırımları gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Royal Enfield’in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Uluslararası Satışlarından Sorumlu Başkanı Arun Gopal ise “Türkiye bizim için önemli bir büyüme pazarı, bu nedenle Royal Enfield’ın değerlerini anlayan ve bölgedeki müşteri topluluğu için marka deneyimini geliştirme taahhüdümüzle uyumlu bir ortak seçmeye özen gösterdik. İstanbul’da modellerimize gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

123 yıldır yollarda

1901 yılında kurulan Royal Enfield dünya çapında, 200’den fazla özel mağaza dahil olmak üzere binden fazla temas noktasına sahip. Bugün herhangi bir Royal Enfield model motosiklet satın alanlar, üç yıllık üretici garantisi, üç yıllık yol yardımı ve Riders Club Europe’a ücretsiz üyelik kazanıyor.