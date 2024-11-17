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Kimsesiz vatandaşlar için bakanlık düğmeye bastı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sokakta yaşam mücadelesi veren kimsesiz bireyler için kapsamlı bir destek programını devreye alıyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla yayımlanan genelgeye göre, sokakta yaşayanların barınma ihtiyaçları kamu misafirhaneleri ve otellerde karşılanacak.

Haber Merkezi
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Kimsesiz vatandaşlar için bakanlık düğmeye bastı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kış mevsimiyle birlikte sokakta yaşayan kimsesiz bireylerin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla harekete geçti. Bakanlık tarafından, valiliklere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bu konuda gerekli çalışmaların yapılması için genelge gönderildi. Genelgede, kimsesiz vatandaşların barınma olanaklarından faydalanması ve ihtiyaçlarının hızlıca karşılanması hedefleniyor.

Çalışmalar ivedilikle hayata geçirilecek

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın imzasıyla sokakta yaşayan kimsesizlere barınma desteğine yönelik genelgeye göre, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için gerekli çalışmalar ivedilikle hayata geçirilecek.

Bu kapsamda ilk olarak il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak. Söz konusu kişilere gerekli hallerde psikososyal destek de sağlanacak. Bununla birlikte öncelikli olarak il ve ilçe sınırlarındaki kamu kurumu misafirhaneleri, yer bulunmaması durumunda ise belirlenen pansiyon ve oteller kimsesizlerin kışı geçirebilmeleri için tahsis edilecek. Bunun yanısıra vatandaşların temizlik sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları da giderilecek.

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