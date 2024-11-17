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AFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem

AFAD, Akdeniz açıklarında saat 10.55'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem
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AFAD, Akdeniz açıklarında saat 10.55'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğinin 4.2 km olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi verileri

Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de meydana gelen depremi 3.9 büyüklüğünde açıkladı. Deprem derinliği ise 10.7 km olarak belirlendi.

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