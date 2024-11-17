AFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem
AFAD, Akdeniz açıklarında saat 10.55'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Akdeniz açıklarında saat 10.55'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğinin 4.2 km olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 17, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-11-17
Saat:10:55:17 TSİ
Enlem:34.38972 N
Boylam:32.35111 E
Derinlik:4.02 km
Detay:https://t.co/xKwG5Tzlon@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi verileri
Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de meydana gelen depremi 3.9 büyüklüğünde açıkladı. Deprem derinliği ise 10.7 km olarak belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 17, 2024
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17.11.2024, 10:55:26 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 10.7 km#Kandilli