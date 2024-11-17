PLASFED Başkanı Karadeniz: Şirketler büyüme ve yatırım planlarını ertelemek zorunda kalıyor

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, Türk sanayicisinin finansmana erişim noktasında yeterli desteği bulmakta zorlandığını dile getirdi.

Sermaye sorunu yaşayan Türk sanayicisinin üretimi azaltacak konuma geldiğini söyleyen Karadeniz, sıkıntının devam etmesi durumunda sanayideki üretim tehlikesinin artacağına vurgu yaptı.

"Sanayimiz destek bekliyor"

Kar marjı hızla eriyen işletmelerin, sermaye ihtiyaçlarını karşılamak ve üretime devam etmek için kredi desteği beklediğini dile getiren Karadeniz, “Başta plastik sektörü olmak üzere, hammaddede dışa bağımlı olan, üretim ve istihdamı devam ettirmek isteyen sanayimiz, finansmana erişim konusunda destek bekliyor. Bugün birçok sanayicimiz, finansmana erişim konusunda zorluk yaşadıklarını, üretim yapamaz hale geldiklerini söylüyor” değerlendirmesinde bulundu.

"Finansmanı erişimdeki zorluk küçülmeleri tetikliyor"

Yüksek enflasyon ve yüksek faiz ortamında şirketlerin varlıklarını sürdürmede zorlandığına vurgu yapan PLASFED Başkanı, üretici ve tüketicinin finansmana ulaşamamasının birçok sektörde küçülmeye sebep olduğunu söyledi.

Şirketlerin kârlılıktan ve yatırımlardan ödün vererek ayakta kalmaya çalıştıklarını söyleyen Karadeniz, sanayici için şu ana kadar oluşan faturanın oldukça ağır olduğuna dikkat çekti.

Karadeniz, finansmana erişimde zorluk yaşayan şirketlerin büyüme ve yatırım planlarını bir süredir ertelemek zorunda kaldığını söyleyerek şirketlerin önündeki en önemli sorun bu dönemde nakit akışını yönetmek ve işletme sermayesini fonlamak olduğunu belirtti.