Kimya sektörü ABD hedefini fuarlarla destekleyecek

Osman KILIÇ / İSTANBUL

ABD’ye yapılan ihracat da kıtayı uzun vadede en çok ihracat yapılacaklarda en büyük aday olarak gösteriyor. ABD sektörün 2022 yılı ihracatında 1 milyar 526 milyon dolarlık rakamla ikinci sırada yer alıyor. Sektörün ABD’ye ihracatı 2021 yılına göre yüzde 33,59 artmış durumda.

Ticaret Bakanlığı’nın hedef ülkeleri arasında yer alan ABD’nin kimya sektörünün de hedef ülkeleri arasında yer aldığına vurgu yapan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, “Ülkemizin uzak ülkeler stratejisi kapsamında özellikle Güney Amerika bölgesi öncelik verdiğimiz ülke ve bölgelerin başında geliyor” dedi.

Toplam 5 fuar katılımıyla ABD çıkarması yapılacak

Bu yıl içinde plastikten kozmetiğe farklı alt sektörleri için ABD’ye ihracatın artmasına katkı sağlayacak birçok faaliyet gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydeden Pelister, 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında NAHB IBS’de info standları olacağını da söyledi. Pelister şöyle devam etti: “4-7 Mart 2023 tarihlerinde IHS - Inspired Home Show 2023, 21-23 Haziran 2023 tarihlerinde FIME 2023 Fuarı, 11-13 Temmuz 2023 tarihlerinde Cosmoprof North Amerıca Fuarı ve 20-23 Ağustos 2023 tarihleri arasında ASD Market Week fuarı milli katılım organizasyonlarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” Pelister ihracata yönelik olarak, 23-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında Brezilya-Arjantin Sağlık Sektörü Ticaret Heyetini ve 6-12 Ağustos 2023 tarihleri arasında Cosmet Latam Bogota Kozmetik ve Temizlik Sektörü Ticaret Heyetini düzenleyeceklerini de ekledi.

En çok minarel yakıt ihraç ediliyor

ABD’ye yapılan kimya ihracatında en çok ihracat yapılanlar alt sektörler ise şöyle; birinci sırayı 491,1 milyon dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, ikinci sırada 437,7 milyon dolar ile plastikler ve mamulleri, üçüncü sırada 147,2 milyon dolar ile anorganik kimyasallar, dördüncü sırada 127,6 milyon dolar ile uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun, beşinci sırada ise 64,7 milyon dolar ile organik kimyasallar grubu yer aldı. 2021 yılına göre en çok ihracat artışı sağlayan ürün grupları ise yüzde 176,68’lik artış ile yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler, yüzde 103,75 artış ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler ve yüzde 53,33 artış ile organik kimyasallar grubu oldu.