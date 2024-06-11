Kira vergisi zammında yeni gelişme: Tepki geldi, AK Parti'de rahatsızlık yarattı, paketten çıkarıldı

Vergi reformu çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Üzerinde çalışılan vergi reformu taslağına, kira geliri elde eden ev sahiplerinin ödediği vergilere uygulanan 33 bin liralık istisnanın kaldırılmasına yönelik bir madde konuldu. Madde yasalaşsa özellikle tek evini kiraya verip geçimini oradan sağlayan ev sahiplerinin vergisi olağanüstü artacak, dolaylı olarak kiralara da zam gelecekti. Maddeye kira vergisi ödeyen milyonlarca vatandaştan tepki geldi. Düzenleme, AK Parti içinde de de büyük rahatsızlık yarattı. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre artan tepkiler üzerine istisnanın kaldırılmasını öngören madde, taslak metinden çıkarıldı.

Çok evi olanı etkilemez

Ev sahiplerinin kira gelirinin 33 bin liraya kadar olan kısmına vergi istisnası uygulanıyor. Bu tutar her yıl yeniden artırılıyor. 2023’te elde ettiği kira geliri 33 bin liranın altında kalanlar istisna sayesinde hiç vergi ödemedi. Daha yüksek kira geliri elde edenler de 33 bin TL düştükten sonra kalan gelirleri üzerinden vergi ödedi. Vergi reformu yasa taslağına işte bu istisnanın tamamen yürürlükten kaldırılması için madde kondu. Ev sahibi ve kiracılar düzenlemeye tepki gösterdi, AK Parti içerisinden de komisyona, “Ev sahiplerinin büyük çoğunluğu kiradan geçiniyor. Yeni düzenleme direkt onları vurur. Çok evi olan zengin etkilenmez, çünkü istisnadan zaten bir ev için yararlanıyorlar” uyarısı geldi. Uyarı ve tepkiler üzerine istisnayı kaldıracak madde taslaktan çıkarıldı.

Gayrimenkul vergisinde geri adım yok

Bayramdan hemen sonra Meclis’e sunulması planlanan vergi paketinin içerisinde ayrıca evini 5’inci yıldan sonra satanlardan da vergi alınması, ikinci ve daha fazla evi olanlara kademeli ilave emlak vergisi ve tapu harcı getirilmesi, gayrimenkul satışlarının düşük belediye rayici yerine gerçek piyasa değeri üzerinden yapılması gibi düzenlemeler de bulunuyor. Bu düzenlemelere de tepki geldiği, ancak henüz maddelerin taslakta yerini koruduğu bildirildi.

Düşük kiranın vergisi artacak, ev sahibi kiraya zam yapacaktı

Halktan tepki gelmese, istisnanın kaldırılmasıyla birlikte en çok evini düşük tutarlarla kiraya veren ev sahiplerinin vergi yükü artacaktı. Örneğin evini 5 bin lira kiraya veren bir ev sahibi 33 bin liralık istisna sayesinde 3 bin 910 lira vergi ödedi. Yeni sistemde aynı vergi 9 bin liraya çıkacak, dolayısıyla geçimi daha da zorlaşan ev sahibi kiraya zam yapmak zorunda kalacaktı. Aynı şekilde 10 bin lira kira alınan ev için ödenen vergi 11 bin 559 liradan 19 bin liraya, kirası 15 bin lira olan evin vergisi 20 bin liradan 31 bin liraya çıkacaktı.