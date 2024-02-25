Kiralarda yüzde 25 zam sınırlaması kalkıyor mu? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, dün kiralardaki yüzde 25 zam sınırlamasıyla ilgili olarak "Sürmesine gerek kalmayabilir" açıklamasının ardından; Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bugün açıklama yaptı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi." iddiası doğru değildir." şeklinde belirtti.

Bakan Tunç: Sürmesine gerek kalmayabilir

Adalet Bakanı Tunç, dün katıldığı programda, kiralarda fahiş artışın önüne geçmek için uygulanan yüzde 25 zam sınırlamasıyla ilgili olarak; "1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayabilir" dedi. Bakan Tunç, "Kira uyuşmazlıklarıyla ilgili arabulucularımıza Türkiye genelinde 129 bin 259 başvuru var. Eğer arabulucu zorunlu olmasaydı bunların hepsi davaya intikal edecekti. bu rakamdan 69 bin 239'u anlaşmayla çözümlendi. İki taraflı düşündüğümüzde 140 bin kişinin adliyeye gitmemesi demek. Bu konudaki tartışmalar da ciddi şekilde düştü" şeklinde eklendi.

Kiralara yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz itibarıyla sona eriyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kiralarda yüzde 25 zam uygulamasının kaldırılacağı yönündeki iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi." iddiası doğru değildir. Herhangi bir resmi kurumdan, "yüzde 25 zam sınırının kaldırıldığına" yönelik bir açıklama yapılmadığı tespit edilmiştir.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı: Bakan Tunç, katıldığı bir TV programında yöneltilen, "Sizin tahmininiz yüzde 25 kira artışı uzatılmaz mı?" sorusuna, "Yüzde 25 sınırı Temmuz’da sona eriyor. Maliye Bakanımızın özellikle enflasyon hedefiyle ilgili açıklamalarına baktığımız zaman böyle bir duruma ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor." şeklinde cevap vermiştir. Dolayısıyla Bakan Tunç'un açıklaması, "böyle bir karar alındığı" yönünde değil, "böyle bir beklentisinin olduğu" yönündedir.

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi." iddiası doğru değildir.

Fahiş kiralarla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine, TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmiştir.

2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olduğuna dair eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda yüzde 25’lik kira artış oranı 1 Temmuz 2024’e kadar uzatılmıştır.

Herhangi bir resmi kurumdan, "yüzde 25 zam sınırının kaldırıldığına" yönelik bir açıklama yapılmadığı tespit edilmiştir.

İddialara dayanak olarak gösterilen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasında, "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi" şeklinde bir ifade kullanılmadığı belirlenmiştir.

Bakan Tunç, katıldığı bir TV programında yöneltilen, "Sizin tahmininiz yüzde 25 kira artışı uzatılmaz mı?" sorusuna, "Yüzde 25 sınırı Temmuz’da sona eriyor. Maliye Bakanımızın özellikle enflasyon hedefiyle ilgili açıklamalarına baktığımız zaman böyle bir duruma ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor." şeklinde cevap vermiştir.

Dolayısıyla Bakan Tunç'un açıklaması, "böyle bir karar alındığı" yönünde değil, "böyle bir beklentisinin olduğu" yönündedir."