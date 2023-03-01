Kırmızı et fiyatları neden artıyor? Kıymanın kilosu ne kadar oldu?

Yükselişin devam etmesinde, Kahramanmaraş depremlerinin etkisiyle havyan varlığının azalması, girdi maliyetlerinin artması, elektrik, mazot fiyatlarının yükselmesi ve işçi maliyetleri gösteriliyor.



NTV'nin haberine göre kasaplar, tedarikçilerin depremi neden göstererek fiyatları artırdığını belirtti. İstanbul'da kıyma fiyatları 200 TL'yi buldu. Kasaplar artan fiyatlara tepki gösteriyor.

Et fiyatlarında haftalık olarak artış yaşanıyor. Yılbaşında 120 lira olan karkas etin kilosu şu an 170 liraya çıktı, bu da yılbaşından bu yana yüzde 40'lık artış anlamına geliyor.

Dana kıymanın kilosu 200 liranın, kuşbaşının kilosu ise 250 lirayı geçti. Kahramanmaraş depremlerinin fiyatları artırdığı öne sürülüyor.

'Deprem bölgesinde kesime engel yok'

Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, deprem bölgesinin önemli bir üretim merkeze olduğunu ancak kesimlerin devam ettiğini belirtti. Yalçındağ, "Gerek Kahramanmaraş gerek Malatya önemli bir üretim merkezi ama o bölgede şu anda kesimlerin devam ettiğini biliyoruz. Yani kesime engel bir durum yok, söz konusu değil. Herkesi etkiliyor bu şey bakıyoruz etkilenmeyen sektör neredeyse yok gibi." ifadelerini kullandı.

"Et fiyatlarının yükselmesinin kime faydası olur? Bunun sonucu ne olur?" sorularına da yanıt veren Yalçındağ artışın sürmesi durumunda ithalat yolunun açılacağını belirtirik şunları söyledi:

"Öyle bir noktaya geliriz ki yurt dışından ithal etmek cazip bir duruma gelir. Böyle olunca da bunun en büyük acısını hepimiz üreticimiz herkes çeker. Kasaplara göre fiyatların artmasının tek nedeni deprem fırsatçılığı değil.

Sektör yetkilileri 2,5 yıl önce süt fiyatlarının uzun bir süre baskı altında tutulduğunu söylüyor. O dönem ineklerin kesime gittiğini şu an bu yüzden hayvan varlığının azaldığı ifade ediliyor.

Yalçındağ, "20 gün öncesine dayanan deprem hadisesi de bunda etkili ondan önce pandemi süreci de bütün dünyayı etkiledi bizi de etkiledi. Biz sattığımız etin üzerinden kazandığımız para ile geçinen insanlarız. Sattığımız et miktarı düştüğü noktada bizim de gelirlerimiz düşüyor. Biz de sıkıntı içerisine giriyoruz."