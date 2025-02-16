Kırmızı ette depolar dolu! TÜDKİYEB Başkanı Çelik: Zam yalanını fırsatçı yayıyor

Ramazan öncesinde kırmızı et fiyatlarının artacağı ile ilgili haberler hem üreticileri hem de sektör temsilcilerini harekete geçirdi. Et fiyatları ile ilgili art arda açıklamalar geliyor.

“Zam söylentileri manipülatif”

Zam geleceği yönündeki iddialara cevap veren Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, zam söylentilerinin manipülatif olduğuna dikkat çekti. Çelik, stoklarda yeterince hayvan bulunduğunu ve bir sıkıntının söz konusu olmadığını vurguladı.

“Ramazan ayını fırsatçılığa çevirmeyen aracı ve satıcılar var”

Türkiye Gazetesi’ne konuşan Çelik “Ramazan ayı başta olmak üzere bu tür dönemleri fırsatçılığa çeviren aracı ve satıcılar var. Fiyat zammı neredeyse alışkanlık hâline getirildi. Kuzu ve tokluda ortalama canlı baskül fiyatı kilogramda 200-210 lira. Karkasta ise kilogramı 400 lira civarında. Hayvanı canlı olarak alan satıcı, kırmızı etin yanında işkembesinden de ciğerinden de yani sakatatlarından ve derisinden de para kazanıyor. Kaldı ki hayvanın yağlı kuyruğu bile Adana’da 180 liraya satılıyor. Bugün mevcut piyasada et fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değil” dedi.

“Tüketiciyi aldatıyorlar”

Fahiş fiyattan satış yapanlara ağız cezalar getirilmesi gerektiğini ifade eden Çelik “Bugün yerli üretimde bölgelere ve illere göre değişmekle birlikte ortalama yağsız kıymanın kilogram fiyatı 550 lira, kuşbaşının kilogramı ise 650 lira. Bu fiyatların üzerinde seyreden fiyatlar normal ve gerçeğe uygun değil. Bu fiyatların çok üzerinde satış yapanlar ‘Balıkesir kuzusu’ adı altında tüketicileri aldatma yoluna giderek kazançlarını artırmanın peşinde” ifadelerini kullandı.