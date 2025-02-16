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AK Parti kaynaklarından ‘hurda araç’ açıklaması: ÖTV teşviki için çalışma yok

“Teşvik geliyor” iddiası ile 25 yaş üstü araçları iki kat fiyata satın alanlar pişman olacak. AK Parti kaynakları, “Bunları çıkaranlar piyasadan çok sayıda hurda araç toplayanlar. Teşvik yasası düşünülmüyor” dedi.

Haber Merkezi
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AK Parti kaynaklarından ‘hurda araç’ açıklaması: ÖTV teşviki için çalışma yok
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İlan sitelerinde son dönemde hurda araç hareketliliği yaşanıyor. Talep patlayınca 25 yaş ve üstü araçların fiyatları iki hatta üçe katlandı.

Hurda fiyatı boşuna uçtu

Hurda araç satın alıp "ÖTV indirimi" için TBMM'den gelecek haberi bekleyenler hayal kırıklığı yaşadı.

ÖTV teşviki için çalışma yok

İddiaları 'spekülasyon' olarak niteleyen AK Parti kaynakları Türkiye Gazetesi’ne konuştu. Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, kaynaklar "Bunları çıkaranlar piyasadan çok sayıda hurda araç toplayanlar. Teşvik yasası düşünülmüyor" dedi.

AK Parti kaynakları ise şu anda böyle bir düzenlemenin gündemde olmadığını belirterek “Hurda araca teşvik çıkacak diye piyasada spekülasyon yapılıyor. Bu spekülasyonları çıkaranalar da son dönemde Teşvik Kanunu çıkacak diye piyasadan çok sayıda hurda araç toplayanlar. Hurda araçlara teşvik verilmesi konusunda bize de çok sayıda talep geliyor. Ama şu anda da öyle bir şey yok. Bir Teşvik Yasası çıkarılması düşünülmüyor” dedi.

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