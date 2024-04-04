Kırsal kalkınmada AB hibe başvuruları ne zaman başlıyor?

EKONOMİ gazetesi ile birlikte bugün yayınlanan TARIM Gazetesi'nde yer alan habere göre, Avrupa Birliği hibe destekli Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı 2021-2027 (IPARD III) ilk kez 81 ilde uygulanacak. 2007 yılında başlayan ve 2013 yılına kadar uygulanan IPARD I destek programı ve 2014- 2020 döneminde uygulanan IPARD II programı, bugüne kadar sadece 42 ilde uygulandı.

2021-2027 dönemini kapsayan IPARD III programı ise 81 ilde yani ülke genelinde uygulanacak. Bu kapsamda 81 ilde başvuruların alınacağı “Birinci Başvuru Çağrı İlanı” yayınlandı. İlana göre başvurular, 5 Nisan (yarın) başlayacak.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD programlarını, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu yürütüyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 21 Mart 2024 tarihinde Birinci Başvuru Çağrı İlanına çıktı. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2021-2027 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvuruları kapsıyor. Çağrı ilanına göre programın ayrıntıları şöyle:

*Programın kaynağı: Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “kamu katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

*Başvuru yapılacak iller: IPARD III Dönemi Birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında destek almak amacıyla 81 ilden proje başvurusu yapılabilecektir.

Hangi yatırımlar desteklenecek?

*Desteklenecek tedbirler ve destek bütçesi: “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirinden yapım işi, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.

*Başvuru tarihleri: Başvurular, 05.04.2024 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofisleri'nde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 07.05.2024 tarihi saat 18:00’de kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 09.05.2024, saat 18:00’dir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

*Yatırım süreleri: Birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 18 (on sekiz) ay olarak planlanmalıdır.

Nelere dikkat edilmeli?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) çağrı ilanında “Önemli Hususlar” başlığı altında dikkat edilmesi gereken konuları şöyle ifade ediyor: "Kurumumuza sunulan proje başvurularının inceleme süreçlerine ivedilikle başlanacak olmakla birlikte; desteklenecek projelerin duyurulması ve hibe sözleşmelerinin imzalanması;

*Programın 81 ilde uygulanmasına yönelik program değişikliğinin, Avrupa Komisyonu tarafından resmi olarak onaylamasının,

*Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı 2021-2027 Dönemine (IPARD III) yönelik Finansman Anlaşması’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından gerçekleştirilecektir. Söz konusu hususlardaki gelişmelere ilişkin TKDK tarafından kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Alınan başvuruların toplam destek tutarının çağrı için ayrılan bütçeyi aşması durumunda, IPARD Programında ilgili tedbir için belirtilen sıralama kriterlerine göre başvurular sıralanacak ve bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecektir."

BAŞVURULARLA İLGİLİ BİLGİLERE NASIL ULAŞACAKSINIZ?

Avrupa Birliği hibe destekli Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı 2021-2027 (IPARD III) ilk çağrı için başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 1.0) TKDK’nın resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebilir. Ayrıca, TKDK tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler yine kurumun internet adresinden takip edilmeli. TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinin adres ve telefon bilgilerine de aynı internet sitesinden ulaşılabilir.

TOPLAM 66 MİLYON EURO DESTEK VERİLECEK

Avrupa Birliği hibe destekli Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı 2021-2027 (IPARD III) ilk çağrı kapsamında toplamda 66 milyon Euro destek sağlanacak. Destek oranı yüzde 50-70 arasında olacak. Desteklenecek yatırımlar ise şöyle:

*Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

*Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

*Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

*Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

*Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

*Yumurtanın işlenmesi ve Pazarlanması