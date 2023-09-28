KKM hesaplarında düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 307 milyar TL'den 3 trilyon 304,4 milyar TL'ye indi.

Aynı haftada krediler 10 trilyon 503,3 milyar TL'den 10 trilyon 858,1 milyar TL'ye, mevduat 13 trilyon 196,6 milyar TL'den 13 trilyon 334 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 429 milyar TL'den 1 trilyon 441 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 928,3 milyar TL'den 937,6 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 173,3 milyar TL'den 170,1 milyar TL'ye geriledi.

Veriler 22 Eylül ile biten haftayı kapsıyor.