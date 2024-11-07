KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürdü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 348 milyar TL'den 1 trilyon 338 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 15 trilyon 43 milyar TL'den 15 trilyon 134 milyar TL'ye, mevduat 18 trilyon 20 milyar TL'den 18 trilyon 26,4 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 871 milyar TL'den 1 trilyon 884,8 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 633 milyar TL'den 1 trilyon 677,2, milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 267,8 milyar TL'den 274,6, milyar TL'ye çıktı.

Veriler 1 Kasım ile biten haftayı kapsıyor.