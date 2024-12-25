KMTSO’DA YILIN SON MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) 20. Olağan Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Aralık ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı. Expo Arasta Çarşısı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komite başkanları katıldı. Toplantıda KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları meclis üyelerinin onayına sundu. Daha sonra kürsüye gelen KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Aralık ayında yapılan çalışma ve faaliyetlerle ilgili üyeleri bilgilendirdi.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

Başkan Buluntu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Ticaret ve Sanayi Odası olarak Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOĞAKA) 116’ıncı toplantısında hazırladığımız “Sürdürülebilirlik Mesleki Eğitim Merkezi” projemizi onaylattık. Bu projede, odamıza ait olan Zabunoğlu Konağı’nı, depremde hasar görmesine rağmen yeniden tamir ve tadilatını yaparak faaliyete geçireceğiz. Proje yaklaşık 150 bin Euro’luk bir bütçeye sahip. Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm gibi konularda firmalarımızın eksiklerini gidermeye yönelik olacak olan bu merkez, çok önemli bir misyon üstlenecek. Detaylarını önümüzdeki aylarda daha geniş kapsamlı bir lansmanla sizlere tanıtacağız.



“KOMİTE TOPLANTILARIMIZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR”

Komite toplantılarımıza da hız verdik. Depremden sonra bir süre ara verdiğimiz bu toplantıları artık tüm komitelerimizle aktif şekilde yapıyoruz. Ayrıca, farklı odalarla müşterek toplantılar düzenliyoruz. Örneğin, bu ay dayanıklı tüketim malları komitemiz, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilgili komitesiyle ortak bir toplantı gerçekleştirdi.



“TURİZME ÖNEM VERİYORUZ”

Turizm çalıştaylarına da katılım sağladık. Şehrimizin turizm potansiyelini artırmaya yönelik bu çalışmalara büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede de şehrimizin turizm ve diğer sorunlarını dile getirme fırsatı bulduk. Kendisine destekleri için huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

“MÜCBİR SEBEP İÇİN YOĞUN MESAİ HARCADIK”

Mücbir sebep statüsüyle ilgili gelişmelere değinmek istiyorum. Şehrimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, bu statünün uzatılması için yoğun çaba harcadık. Ankara’da ilgili yetkililerle birçok toplantı gerçekleştirdik. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, mücbir sebep statüsüyle ilgili geniş yetkiler tanıyan bir düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşmasını bekliyoruz. Bu yasa kapsamında, mikro ölçekli firmalara 6+6 ay olmak üzere uzatma sağlanabilecek. Ayrıca, kapsam dışında kalan firmalar için bireysel başvuru hakkı tanınacak.

“TEMİNAT ŞARTI FİRMALARIMIZA YÜK OLUŞTURUYOR”

SGK taksitlendirmelerinde hâlâ teminat şartı ve koşulunun devam ettiğini görmekteyiz. İnşallah bu durumu yeni torba yasada çözerler diye ümit ediyorum. Aksi takdirde, taksitlendirme başvurusunda bulunan firmalarımız, borçlarının en az yüzde ellisi oranında bir teminat sunmak zorunda kalacak. Bu da işletmelerimiz için ciddi bir yük oluşturmaktadır.



“SURİYE İLE KARŞILIKLI TİCARET FIRSATLARINI DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ”

Suriye’nin yeniden inşası konusuna gelince, geçtiğimiz günlerde bu konuda bir basın açıklaması yapmıştık. 13 yıldır devam eden savaş sonrası, Suriye’de artık normalleşme sürecinin başladığı bir dönemdeyiz. Odamızın bütçesiyle Suriye’nin inşasını üstlenmemiz elbette mümkün değil, ancak bu süreçte şehrimizin iş insanlarının ticari fırsatları değerlendirmesi gerektiğine inanıyoruz. Suriye’de birçok sektörde büyük bir ihtiyaç söz konusu ve bu durum, şehrimizdeki iş insanları için önemli bir ticari potansiyel oluşturuyor. Şehrimizdeki Suriyelilerle yıllardır kurduğumuz dostluklar ve iş birlikleri, bu süreçte bizlere avantaj sağlayacaktır. Bu kapsamda bir heyetle Suriye’ye ziyaret gerçekleştirmeyi ve karşılıklı ticaret fırsatlarını değerlendirmeyi planlıyoruz.

“ODA BİNASI İNŞAATI DEVAM EDİYOR”

Son olarak, 6 Şubat depremlerinde zarar gören oda binamızla ilgili çalışmalardan bahsetmek istiyorum. İnşaat süreci hızlı bir şekilde ilerliyor ve müteahhit firma özveriyle çalışıyor. Oda binamızı, taahhüt edilen süreden daha kısa bir zamanda tamamlayarak faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz.