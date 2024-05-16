KOBİ’ler, bankaların kredi sınırlaması dışında tutulmalı

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan KOBİ’lere pozitif ayrımcılık yapılmasını ve kredi sınırlaması dışında tutulmasını istedi. Hisarcıklıoğlu, büyük yatırım iştahı olan iş dünyasının sanayi yatırımları için yer bulamadığını belirtirken, tarımda kullanılmayan arazilerin sanayiciye açılmasını talep etti.

TOBB’un 80’inci Mali Genel Kurulu kapsamında, uzun süre hizmet etmiş üyelere Hizmet Şeref Belgesi sunulmasına ilişkin törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iş dünyasına gösterdiği destekten dolayı teşekkür etti. İş ve yatırım ortamını kolaylaştıran, yükleri azaltan çok sayıda düzenlemenin hayata geçirildiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, Togg ile de tarihi bir başarı yakalandığının altını çizdi. Gazze’ye sağlanan destekten dolayı da teşekkür eden Rifat Hisarcıklıoğlu, çözüm odaklı yaklaşımların iş dünyasına büyük moral verdiğini belirtti.

"Önümüzdeki dört yıl yapısal reformlar için çok önemli"

Gerek Cumhurbaşkanı gerekse bakanlarla sürekli istişare halinde bulunduklarını ve taleplerin çoğunun olumlu karşılandığını dile getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve diğer bakanlara da teşekkür etti. Önümüzdeki seçimsiz 4 yılın yapısal reformların hayata geçirilmesi için ciddi bir fırsat olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, özellikle yüksek enflasyondan kurtulma hedefini çok önemli gördüklerini belirtti. Enflasyon yükseldikçe rekabet gücünün düştüğünü, maliyetlerin yönetilemediğini, bütçe yapılamadığını ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda tasarruf paketini de olumlu karşıladıklarını söyledi.

“Önümüzdeki süreç kolay olmayacak, zorluklar yaşayacağız” diyen Hisarcıklıoğlu, finansmana erişimde giderek büyüyen sıkıntı olduğunu vurguladı. Bu noktada KOBİ’lere pozitif ayrımcılık yapılarak kredi sınırlamaları dışında tutulabileceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Ticaret-Sanayi Odalarına üye, küçük işletmelere yönelik de, yeni bir kredi destek sistemi kurabiliriz. Ticari kredi kartlarındaki taksit kısıtlarını kaldırabiliriz” dedi. Sanayinin büyümesi ve deprem riskine karşı korunmasının çok önemli olduğunu anlatan Rifat Hisarcıklıoğlu, başta OSB’ler olmak üzere büyüme alanları içinde yer bulunamadığını, bunun da arsa fiyatlarını yükselttiğini söyledi. Rakip ülkelerde sanayiye ayrılan alanın yüzde 3 olmasına karşılık bu oranın Türkiye’de yüzde 1’de kaldığına işaret eden Rifat Hisarcıklıoğlu, “Oysa müthiş bir yatırım iştahı var. Ama yer bulamıyoruz. Çorak, yamaç, tarıma uygun olmayan alanlardan sanayi için genişleme sahaları üretilmesini bekliyoruz” dedi.

“Yeni bir sanayi havzası kurulmalı”

Deprem riskine karşı da, Orta Anadolu- Doğu Akdeniz hattında yeni bir sanayi havzası kurulmasını öneren Hisarcıklıoğlu, “Böylece hem Marmara’nın kentsel dönüşümünü hızlandırabilir, hem de Marmara’da yüksek teknolojili yeni yatırımlar için alan açabiliriz” diye konuştu. Bunun Türkiye’yi geleceğe taşıyacak tarihi bir adım olacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Bu dev projede; var olan altyapının geliştirilmesi, lojistik bağlantıların sağlanması, sanayinin taşınmasını içeren, uzun vadeli bir kaynağa ve kapsamlı bir planlamaya ihtiyaç var” dedi. Hisarcıklıoğlu, AB ilişkilerinin canlandırılması, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, yeşil/dijital dönüşümün de somut pozitif gündem alanları olduğunu söyledi.

“ODA VE BORSA BAŞKANLARI YEŞİL PASAPORT KULLANACAK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 365 oda ve borsa başkanına yeşil pasaport müjdesi verdi. TOBB 80’inci Genel Kurulu öncesi hizmet plaket törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını bitirdikten sonra iş insanlarına plaketlerini takdim etti. Tören sırasında mikrofonu isteyen Erdoğan, Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü belirterek, 365 oda ve borsa başkanına görevleri boyunca yeşil pasaport verileceğini söyledi. Art arda yaşanan seçimlerin iş dünyasını çok yorduğunu, Gazze dahil bölgesel savaşların da gelecek planlarını yavaşlattığını söyleyen Erdoğan, 4 yıllık seçimsiz bir döneme girildiğini aktardı. Erdoğan, bundan sonra asıl meselelere odaklanabileceklerini kaydetti. Enflasyonun dünya genelinde son 50-60 yılın zirvesinde olduğuna dikkat çeken Erdoğan, ABD ve Avrupa Merkez Bankalarının enflasyonun ne zaman düşeceğine ilişkin net tarih veremediğini ifade etti.

“İstihdam kapısı olarak devlete yüklenilmesi vahim hatadır”

Ekonomide güçlü bir ekip kurulduğunu, OVP ve 12. 5 Yıllık Kalkınma Planı ile 5 yıllık yol haritasının belirlendiğini dile getiren Erdoğan, sandık riskine rağmen, ülkeye ek yük oluşturacak adım atmadıklarını belirtti. İşgücü piyasasındaki arz talep dengesizliğini giderecek adımlar atılacağını ifade eden Erdoğan, “Genç işsizliğin yüksek seyrettiği ortamda özel sektörün personel bulamamaktan şikayeti ortada sorun olduğunu gösteriyor. Özel sektör işini büyütemezken istihdam kapısı olarak devlete yüklenilmesi vahim hatadır” dedi. Gelişmekte olan ülkeler arasında güçlü bir hikayeye sahip olan Türkiye’nin risk priminin de giderek düştüğünü söyleyen Erdoğan, mali disiplin ve para politikasının etkinliğini artırıp enflasyonla mücadeleye destek vereceklerini anlattı.

“Ödenekleri tarım, yeşil ve dijital dönüşüme yönlendireceğiz”

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik paketine de değinen Erdoğan, harcamaları kontrol altına alarak yatırım ödeneklerini; gıda, tarım, yeşil ve dijital dönüşüme yönlendireceklerini vurguladı. Yapısal reformların hızlandırılacağının altını çizen Erdoğan, tasarruf paketinin tüm kamuyu kapsadığını bildirdi. Paketin üç yıllık hedefle sınırlı kalmaması gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tepkiye yol açan israf görüntülerinin önüne geçmeyi arzu ediyoruz. Kamu tasarrufta vatandaşa ve özel sektöre örnek olacak” diye konuştu.

TOBB’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talepleri

KOBİ’ler kredi sınırlamaları dışında tutulmalı.

Odalara ve küçük işletmelere yeni bir kredi destek sistemi kurulmalı.

Ticari kredi kartlarındaki taksit kısıtları kaldırılmalı.

AB ve ILO kriterlerinde işgücü reformu yapılmalı.

Tarıma uygun olmayan alanlardan sanayi sahaları üretilmeli.

Deprem riskine karşı yeni bir sanayi havzası kurulmalı.

Giderek büyüyen vize ve geçiş kotaları meseleleri çözüme kavuşturulmalı.

İş insanlarına yeşil pasaport verilmeli.

“İstihdam adeta cezalandırılıyor”

Dünyadaki en katı istihdam piyasası mevzuatının Türkiye’de olduğunu dile getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, istihdamın adeta cezalandırıldığını, firmaların daha fazla kişiye iş verebilmesinin önünün tıkandığını vurguladı.