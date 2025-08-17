  1. Ekonomim
Koltek Müşavirlik/Burak Dalgıç: Kentsel dönüşüm yapıları yenilemekle sınırlı değil

Koltek Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burak Dalgıç, kentsel dönüşümün yalnızca yapıları yenilemekle sınırlı olmadığını belirtti.

Hüseyin Gökçe
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Koltek Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burak Dalgıç, kentsel dönüşümün yalnızca yapıları yenilemekle sınırlı olmadığını belirterek, “Bu süreç, şehir kültürünün, doğasının ve insan merkezli yaşam biçimlerinin yeniden tasarlandığı bir dönüşümdür” dedi.

“Beton değil, bilinç dönemi başlıyor"

Geleceğin şehirlerinin kültür, doğa ve insanı merkez alan akıllı sistemlerden geçtiğini belirten Dalgıç, “Beton değil, bilinç dönemi başlıyor. Akıllı bina ve tesis konseptleri, yeşil bina sertifikaları ve enerji verimli çözümler yalnızca çevreyi değil, ekonomiyi de olumlu etkiliyor. Biz yalnızca bugünü değil, 50 yıl sonrayı da tasarlıyoruz” dedi.

Kentsel dönüşümün bina yıkmak ve yenisini yapmak olmadığını da vurgulayan Burak Dalgıç, dijital teknolojilerin de yeni dönemde kentsel planlamanın vazgeçilmez bileşeni olduğunu ifade etti.

"Veriye dayalı, çevreyle barışık anlayış geliştirmek zorundayız”

Coğrafi bilgi sistemleri (CBS), dijital ikiz modellemeleri, yapay zeka destekli analizler gibi yöntemlerle, risklerin önceden simüle edildiği daha güvenli ve verimli şehirlerin mümkün hale geldiğini belirten Dalgıç, “Deprem, sel ve iklim krizleri gibi afetlere karşı dayanıklı şehirler oluşturmak için geleneksel yöntemlerin yanı sıra; veriye dayalı, çevreyle barışık ve toplumu merkezine alan yeni bir planlama anlayışı geliştirmek zorundayız” dedi.

