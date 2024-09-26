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Konut aidatları uçtu! Zam oranı yüzde 95'e dayandı

Kiradaki yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasının ardından aidat ücretlerinde de artış yaşandı. İstanbul, zam oranlarında başı çekerken, sektör yetkililerinin verdiği bilgilere göre, 100 m²’lik bir dairenin aidatı 4 bin 400 TL’ye kadar yükseldi.

Haber Merkezi
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Konut aidatları uçtu! Zam oranı yüzde 95'e dayandı
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Kirada zam sınırının kalkması ve yüksek enflasyon nedeniyle kira fiyatlarının yanı sıra aidat ücretleri de yükseliş gösterdi. En fazla fiyat artışının yaşandığı İstanbul’da aidat ücretlerindeki zam oranı yüzde 95’e kadar çıktı.

Sözcü’nün haberine göre, 100 m²’lik bir konutun aidatı 4 bin 400 TL’ye kadar dayandı.

Şişli yüzde 95'lik artışla birinci sırada

İstanbul’un çeşitli ilçeleri ile Ankara ve İzmir’deki ortalama aidat ücretleri sektöre temsilcileri tarafından incelendi. Yaklaşık 100 m² alana sahip markalı konut projeleri, standart özelliklere sahip siteler ve bireysel apartman dairelerinin aidat ortalamalarını kapsayan araştırmalara göre, İstanbul’da 2023-2024 Ağustos dönemi itibarıyla aidatlardaki artış durdurulamıyor.

Şişli, yüzde 95’lik artışıyla en yüksek artış oranına sahipken, onu yüzde 89’la Eyüpsultan ve yüzde 82’yle Tuzla takip ediyor.

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