Kripto varlıklar ve borsa gelirlerine vergi hala belirsiz

Ankara Günlüğü - MEHMET KAYA

Kripto varlıklar ve borsa gelirlerinden kamuya bir gelir getirici düzenleme yapılacak. Vergi denilince insanın aklına ilk olarak elbette elde edilen gelirin vergilemesi geliyor. İlk haberler de böyle çıktı ve borsada düşüş gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, siyasi kariyerinin tamamında çok az yaptığı bir şeyi yaptı ve ayaküstü bir soruya birkaç saniye yanıt verdi. O haber de revize edildi.

Bilinen şu: Kripto varlıklar ve borsa işlemlerinden kamuya- bütçeye gelir getirecek bir düzenleme olacak. Kilit kelime, işlemlerden alınacak bir vergi. Yani şu kadar işlem ya da şu tutarda işlemler diyerek, adet bazında bir işlem vergisinden söz ediliyor.

Peki hala bu unsur neden netleşmedi?



Elbette işimiz yanıtları vermek. Bir türlü yanıtlara erişilememesinin ya da ekonomi yöneticilerinin “plan şudur” diye en azından bir taslak açıklamamalarının birkaç nedeni olabilir. Bunlardan ilki henüz net bir karara varılamamış olması. Eğer öyleyse, haber-iletişim bu konuda kontrol edilememiş demektir. Kamunun düzeltici şekilde müdahale ederek safahatı/gelinen noktayı açıklaması yararlı olur.

Bir diğer ihtimal, “sözlü bir müdahale” yapılmıştır. Böyle bir haberin borsaya etkisinin ne olacağını tahmin etmek güç değil. Kripto varlıklar ve borsaya yönelik olması istenen yönde bir etki edilmek istendiği için, gelecekteki düzenlemeye ilişkin hem test, hem de kamuoyunu hazırlamak amacıyla bu haber yayılmış olabilir. Son olarak, düzenleme bir şekilde sızmış ve ilgili piyasalarda –borsada- bir “tepki oluşmuş” olabilir. İhtimaller bunlar ve elbette spekülasyondan ibaret.

Veri ve bilgi ise, evet bir düzenleme olacak ancak gelirler üzerinden değil. Geleceğe yönelik bir haber vermek gerekirse, kamunun genel tavrıdır. Bir alanda vergi düzenlemesini ilk kez yapıyorsa, ufak ve kabul edilebilir bir adımla başlar, daha sonra payını giderek artırır.