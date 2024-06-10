Kripto ve borsada işlem vergisi alınması kesinleşti

Canan Sakarya / Ankara

Bayramdan sonra Meclise sunulacak ilk yasa teklifi vergi paketi olacak. Vergi paketinin bu hafta son şeklini alması bekleniyor.

Kripto varlıklar ve borsa hisselerinin alım satımında işlem vergisi alınması kesinleşti. Borsada hisselerinin alım satımından alınacak işlem vergisi on binde 1 ile 3 arasındaki bir oranda olacak. Düzenleme bayramdan sonra Meclise sunulacak 60 madde civarındaki vergi paketinde ya da daha sonraki süreçte Meclise gelmesi beklenen ikinci pakette yer alacak.

Kaynaklar, hisse senedinde kazanca dayalı bir vergilendirmenin kesinlikle söz konusu olmadığını belirterek, sadece işlem vergisi alınması yönünde bir düzenleme yapılması kararı alındığını kaydetti. Borsa hisselerinin alım satımında işlem vergisi alınmasının yabancı borsalarda da örneklerinin bulunduğunu belirten kaynaklar, “Borsanın daha derinlikli hale gelmesi ve kaliteli bir borsa faaliyeti oluşturmak için dünya ve Avrupa örnekleri dikkate alınarak kazançtan değil alım satımdan işlem vergisi alınacak. Ancak bu oran çok cüzi, on binde 1 oranların da olacak” bilgisini verdiler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hisse senetlerine yönelik gelir vergisi alınacağı haberleri üzerine kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı bir vergi öngörmediklerini açıklayarak tartışmalara son noktayı koymuştu.

Kriptoda önce hizmet bedeli sonra işlem vergisi

Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Genel Kurul’da önümüzdeki günlerde görüşülecek olan kripto varlıklara yasal zemin oluşturan Sermaye Piyasası Kanunu değişikliğinde kripto varlıklar için vergi bulunmuyor. SPK’nın yüzde 1, teknolojik değerlendirme yapacağı için TÜBİTAK’ın yüzde 1 olmak üzere yüzde 2’lik hizmet bedeli öngörülüyor. Teklifin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde de işlem vergisi konusunda teklife bir ekleme yapılmayacak. Kaynaklar, “Kripto varlıklara da işlem vergisi gelecek ama ilerleyen zamanlarda bu konuda adım atılacak. Daha yasa çıkmadı şu anda hizmet bedeli var bu şekilde uygulamaya girecek sonra gelişmelere göre işlem vergisi gündeme gelecek” değerlendirmesi yaptılar.

Vergi paketi bayram sonrası Meclise geliyor

Ekonomi yönetiminin üzerinde uzun zamandır çalıştığı vergi düzenlemelerinin de yer aldığı 100 madde civarında bir taslak metin hazırlandı. Ancak ilk etapta Meclise sunulacak paket 60 madde civarında olacak. Etkin olmayan vergi muafiyet ve istisnalarının kaldırılmasına dönük düzenlemelerin Meclise gelecek ilk pakette yer alması bekleniyor. Meclis kapanmadan 60 maddelik düzenleme yasalaştırılacak, tüm vergi düzenlemelerinin ilk pakette yer almayabileceği bazı vergisel düzenlemelerin daha sonra ikinci torba teklife bırakılabileceği de dile getiriliyor. Borsa ve kripto varlıklarda işlem vergisinin hangi pakette yer alacağı konusu da bu hafta yapılacak ve son şekli verilecek çalışmayla netleşecek.