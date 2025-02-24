Kulis | Emekli bayram ikramiyesine zam ne kadar olacak? Rakam verildi...

Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, emekliye verilecek bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına ilişkin kulisleri aktardı.

İkramiye 2018, 2019 ve 2020 yıllarında enflasyon göz önünde bulundurmaksızın 1.000 TL olarak sabit bırakılmış, 2021 yılında yüzde 10 oranında artırılarak 1.100 TL’ye çıkarılmış, 2022 yılında sabit bırakılmış, 2023 yılında 2.000 TL’ye yükseltilmişti. En son olarak 2024 yılında yine seçimlerin etkisiyle yüzde 50 oranında artırılarak 3.000 TL’ye yükseltilmişti.

Karakaş, ikramiyenin asgari ücrete endekslenmiş olsaydı bugün en az “13.705 TL” olması gerekeceğini belirterek, bu rakamın verilmeyeceğini, “Ankara’da yaptığımız takip ve kulis bilgisinden elbette ki cevap koca bir hayır” diyerek aktardı.

Karakaş, “Lafı uzatmayalım ekonomi yönetiminin ikramiye güncellenmesinde kırmızı çizgisi hedeflenen enflasyon beklentisi. Zira 16 milyon 600 bini aşkın emekli ve hak sahibi olunca her kuruşun bütçeye getirdiği ilave yük olarak hesaplanmaktadır. Bu durumda ikramiye artışının en fazla 3.720 TL’ye kadar güncellenmesine cevaz verilmektedir” diye yazdı.

Karakaş, “Refah payı ve seyyanen zam da verilmeyen emeklilerin tepkisinin bertaraf edilmesi yönünde teşkilat ve milletvekillerinin görüşleri doğrultusunda bu rakamın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle belki 4 bin TL’ye yükseltileceği konuşulmaktadır. Dolayısıyla ikramiye artışının 4.000 TL’yi aşmayacağını söyleyebilirim” dedi.