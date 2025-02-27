Kumluca ve Finike'nin domateslerine yurt dışından yoğun talep!

Finike ve Kumluca ilçelerinde dalından koparılan domatesler, özenle kasalara yerleştirilip, satışa sunulmak üzere Türkiye'nin birçok ilindeki hallere naklediliyor.

Özellikle ocak-şubat döneminde Türkiye'de domatesin önemli bölümünün üretildiği bölgeden çok sayıda ülkeye ürün gönderiliyor.

Batı Akdeniz bölgesinden geçen ay yaklaşık 26 milyon dolarlık domates ihracatı gerçekleştirildi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin verilerine göre, Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz bölgesinden geçen ay 25 milyon 822 bin 976 dolarlık domates ihracatı gerçekleştirildi.

Antalya'dan ihraç edilen domatesin yaklaşık yüzde 20'si Kumluca ve Finike'de üretildi.

"Domates piyasasında iyileşme var"

Finike Toptancı Hali Derneği Başkanı ve Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Vekili İsmail Karataş, AA muhabirine, sezona maliyetlerin yükselmesi iyi başlamadıklarını ancak son dönemde domates piyasasında iyileşme olduğunu söyledi. Ramazan ayının yaklaşmasıyla iç piyasada taleplerin arttığını, ihracat siparişlerinde de yükselme olduğunu belirten Karataş, "Pembe ve kırmızı domates ve diğer çeşitlerimize talepler güzel. Balkanlar başta olmak üzere Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri ile Rusya ve Arap ülkelerinden domates talepleri alıyoruz." dedi.

Karataş, Finike ve Kumluca ilçelerinde yetişen domateslerin kendine özgü bir aroması, lezzeti ve dayanma süresi olduğunu ifade etti.

Bölgede yetişen domateslerin Avrupa'dan ve iç piyasadan talep gören kaliteli ürünler olduğuna dikkati çeken Karataş, tamamen doğal olarak arıyla döllenme yaptıkları için ürünlerin sağlıklı olduğunu da sözlerine ekledi.

"Sürekli numuneler alınıyor, laboratuvarda inceleniyor"

Yaş sebze ve meyve ihracatı yapan Tolga Çevik ise babasından devraldığı işi, 28 yıldır sürdürdüklerini belirtti.

Ağırlıklı olarak Balkan ülkelerine ihracat yaptıklarını ifade eden Çevik, gelen taleplere göre farklı ülkelere ihracat yaptıklarını söyledi.

"Yurt dışında domatesin bol olması ve artan maliyetler domates ihracatını zayıflattı"

Çevik, bu sezon domates ihracatının zayıf başladığını, bunun da sebebinin yurt dışında domatesin bol olması ve artan maliyetler olduğunu anlattı.

Domatesler seradayken, hale girerken, pazara çıkarılırken sürekli numuneler alındığını ve laboratuvarda incelendiğini aktaran Çevik, çiftçilerin de ilaçlama konusunda bilinçlendiğini söyledi.