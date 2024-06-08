Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu milyonu bulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması turizmciler ve esnaf tarafından memnuniyetle karşılanırken, tatilciler de bayram tatili rezervasyonlarını yoğunlaştırdı.

Ramazan Bayramı tatilinde en çok tercih edilen turizm destinasyonlarının başında gelen turizm cenneti Çeşme, Kurban Bayramı tatilinde de en çok tercih edilen turizm beldelerinin başında geliyor. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, bayram tatili için rezervasyonların oldukça yüksek olduğunu belirterek, otellerde tam doluluk beklediklerini açıkladı.

"Bayram tatilinin 9 güne çıkmasını çok istemiştik"

Çeşme'nin, bu tarihlerde daha çok yerli turistlerin ilgi gösterdiği bir destinasyon olduğunu belirten ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, " Ramazan Bayramı'nda önemli ölçüde doluluk elde ettik. Sezonun başlangıcı olarak da turizm haftasının ilk günleriydi. Ramazan Bayramı'nda tatilin 9 güne çıkması, turizmcilere gerçekten ilaç oldu. Fakat Ramazan Bayramı'ndan hemen sonra bir düşüş yaşadık. Bu doğal olarak, iki bayram arasında sezonun tam başlamaması, havaların pek iyi gitmemesi, grafiğimizi biraz aşağılarda tuttu. Bugünlere geldiğimizde de, Sayın Cumhurbaşkanımızın Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıktığını açıklaması bizleri çok memnun etti. Biz turizmciler bunu çok istemiştik. Hem basın yoluyla, hem Bakanlarımızın yardımcılarıyla görüşerek, bayram tatilinin 9 güne çıkması yönünde karar alınmasını talep etmiştik. Tüm turizm STK'ları bu konuda istekte bulundu. Bu istek karşılık gördü ve tatil 9 güne çıktı. Şu anda bayram rezervasyonlarımız gayet güzel gidiyor. Bugünlerde dolulukta yüzde 60'ı yakaladık" diye konuştu.

"Gurbetçilerimizin bu yıl da rezervasyonları çok yüksek"

Bir hafta sonra bayram tatilinin başlayacağını belirten Demir, "Rezervasyon yoğunluğu da o tarihlere kilitlenmiş durumda. 15-22 Haziran arasında, Çeşme'de, yüzde 90'ları geçen bir doluluk bekliyoruz. Hava oldukça güzel. Tatil sezonu başladı. Çeşme'de tüm plajlar açıldı. Yani artık Çeşme'ye yaz geldi. Yaz tatili başladı. Hem yurt içinden, hem yurt dışından, özellikle gurbetçilerimizin bu yıl da rezervasyonları çok yüksek. Gurbetçilerden çok ilgi görüyoruz. Eksikliklerimizi onlar gideriyor. Bütçemizi onlarla tamamlıyoruz. Yani güzel bir sezonu bekliyor olacağız" diye vurguladı.

"Maliyetleri minimuma düşürmek için uğraş veriyoruz"

Ekonomik krizin hala devam ettiğine de dikkat çeken ÇEŞTOB Başkanı Demir, " Bu krizin gölgesinde satın almalarımızda ciddi yıpranmalarımız var. Maliyetlerimiz çok yüksek. Personel maliyetleri çok yüksek. Turizm demek, bütün yaşantımızın içine hizmet eden sektör demek. İnsan yaşamı içindeki gereklikleri biz otellerimizde aynı şekilde devam ettiriyoruz. Ciddi maliyetlerle karşılaşıyoruz. Zeytininden karpuzuna kadar, elektriğinden suyuna kadar, tüm giderlerimize baktığımızda ciddi maliyetler olduğunu görüyoruz. Bu maliyetleri minimuma düşürmek için uğraş veriyoruz" diye belirtti.

"Çeşme olarak yine de güzel bir sezon beklentimiz var"

ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "Neticeye baktığımızda, evet, bu sene çok kar edemeyeceğiz belki ama Çeşme olarak yine de güzel bir sezon beklentimiz var. Bu beklentilerimizi, sezon sonu sizlerle görüştüğümüzde teşekkürlerimizi iletiriz. 'Böyle demiştik' deriz" diyerek sözlerini tamamladı.