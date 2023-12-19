Küresel deniz ticareti Ümit Burnu’na doğru yön değiştiriyor

Yemen'deki İran destekli Husiler’in Kızıldeniz’deki gemileri vurması taşımacılık şirketlerini ve küresel ticaret rotalarını tehdit ediyor. Büyük taşımacılık şirketleri, Ortadoğu’nun deniz ticareti için kritik Bab’ül Mendeb geçiş noktasından geçiş yapmayı durdurup rotalarını Ümit Burnu’na çeviriyor. Bu da gemilerin seyahat süresinin yüzde 40 artması ve navlunun yükselmesi anlamına geliyor.

Dubai merkezli BluePeak Commodities and Shipping firmasından Luv Menghani, basına yaptığı açıklamada, MSC, Maersk, NYK Line, Hapag-Lloyd gibi konteyner hattının büyük şirketlerine yönelik saldırıların artması yüzlerce geminin durması anlamına geliyor” dedi. .” Eurasia Group’tan analist Gregory Brew de, saldırılar sonrasında Ümit Burnu’nun artan önemine dikkat çekti.

Bab’ül Mendep’te günlük 8.8 milyon varil petrol taşındı

Afrika Boynuzu ile Körfez yarımadası arasında yer alan 32 kilometre genişliğindeki Bab’ül Mendeb, Kızıldeniz’i Aden Körfezi ve Umman Denizi’ne bağlıyor. ABD Enerji Bilgi İdaresi’ne göre, bu hat üzerinde 2023’ün ilk yarısında toplam petrol akışı 8.8 milyon varil oldu. EIA verilerine göre, aynı dönemde boğazdan yapılan LNG sevkiyatı 4.1 milyar cf/gün olarak gerçekleşti.

Ümit Burnu, yolculuk mesafesini %40 uzatıyor

Kızıldeniz rotası askıya alan iki gemicilik şirketi filolarını daha uzun olan Ümit Burnu’nu yönlendirdi. Bu da yolculuk mesafesine yüzde 40 eklenmesi anlamına geliyor.

Ortadoğu’da devam eden çatışmalar nedeniyle bazı gemiler zaten Süveyş Kanalı’ndan kaçınmak için Ümit Burnu’na yönelmeye başlamıştı. S&P Global verilerine göre, Doğu’ya giden gemiler MSC Diana ve Zenith Lumos, sırasıyla Tanca ve Algeciras’tan aktarma yaparak geçtiğimiz hafta Ümit Burnu üzerinden yolculuk ettiler. Batıya giden ticarette de Maersk Camden, Maersk Campton ve MSC Virgo, daha önceki hareketlerin Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleştiğini gösteren son gemi takibine rağmen, Ümit Burnu’na doğru yön değiştirdi.

Yılda 17 bin gemi geçiyor

Ümit burnu yaklaşık 150 yıl aradan sonra yeniden aktif olmaya doğru ilerliyor. Her yıl deniz ticaret yapan 17 bin gemi bu kanaldan geçiyor. Bu, küresel ticaret hacminin yüzde 10’unu oluşturuyor. Husilerin vurduğu Liberya bandıralı Al Jasrah isimli kargo gemisinin işletmecisi Alman şirket Hapag Lloyd ve Danimarkalı taşımacılık şirketi A.P. Moller-Maersk’ün Kızıldeniz üzerinden tüm konteyner sevkiyatlarının askıya almıştı.