Kuru soğanda arz kısılınca fiyat bir ayda yüzde 30 arttı

MEHMET HANİFİ GÜLEL / İSTANBUL

Kuru soğanın fiyatı gelen zamlarla son dönemde yüzde 30’un üzerinde artış gösterdi. Soğanın kilosu bir ay önce tüccarda 7,5 liraya satılırken, bugün 10 liradan satılıyor. Soğanda yaşanan fiyat artışının tüccarın elinde bulunan ürünün yeterince piyasaya arz edilmemesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Üreticinin elinde ürün kalmadığını ve tüccarın eline geçtiğini ifade eden sektör temsilcileri, piyasaya yeterli arzın yapılmamasının fiyat artışına yol açtığını söylüyorlar. Ayrıca bu yılın ilk mahsulü ise Adana’da nisanın ayının ikinci haftasında çıkması bekleniyor.

Polatlı’da depolarda 20 bin ton soğan var

Bütün soğanların tüccarın eline geçtiğini ve fiyat artışının bundan kaynaklandığını ifade eden Ankara Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, şu an depolarda kuru soğan fiyatının 10 lira olduğunu söyledi. Büyük şehirlerde marketlerde fiyatın daha da yükseldiğine dikkat çeken Köseoğlu, fiyatların gerilemesini beklemediğini ve yeni sezon ürün çıkana kadar böyle devam edeceğini ifade etti.

Yeni sezon mahsulün Adana’da nisan ayının 10’una doğru çıktığını aktaran Köseoğlu, “Adana’da depremden dolayı işçi bulma sorunu olabilir mi diye endişe ediliyor. Hatay, Adana ve Reyhanlı tarafında ekimler yapılıyor. Diğer yandan ihracata yönelik anlaşması olanlar ürün gönderimi yapıyorlar. Yurt dışında da soğanda sıkıntı var ve bu yüzden de talep ediliyor. Şu an Polatlılı bölgesinde depolarda yaklaşık 20 bin tona yakın ürün var. Türkiye genelinde ise epey soğan var diye biliyorum. Bir ay önce Bakanlıktan geldiler ve Türkiye genelinde 450 bin ton soğanın olduğunu ifade ettiler. İhracat başlarsa yeni sezona devreden stok kalmaz. Türkiye’nin günlük soğan tüketimi ise yaklaşık 5 bin ton civarında. Kişi başı soğan tüketimi günlük 0,60 gram olarak yer alıyor” dedi.

Adana’da yeni mahsule kısa bir zaman kaldı

Soğan fiyatlarının bir ara 13 liraya kadar çıktığını ve şu an 8 ile 10 lira arasında bulunduğunu kaydeden Çorum Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sayan, fiyat düşüşünün sebebi ise yeni mahsul soğanın çıkmaya kısa süre kalmasından kaynaklandığını belirtti.

Bir ara soğan fiyatının artmasının nedeni stokta olan ürünlerin piyasaya çıkarılmamasından kaynaklandığını ifade eden Sayan, “Şimdi Adana’da mahsul çıkıyor diye ortaya çıkarmaya başladılar. Adana’da bir hafta 10 gün içinde sökümler başlar. Bu yükselişin nedeni de çiftçide ürün kalamayınca, esnafta ürün biraz yükselsin diye satmıyordu” diye konuştu.

Bir ay önce fiyatı 7,5 liraydı

Soğandaki fiyat artışının nedeni piyasada ürün olmamasından kaynaklandığını bildiren Amasya Suluova Ziraat Odası Başkanı Adnan Öksüz, çiftçinin elinde şu an soğanın kalmadığını aktardı. Tüccarın ve depocuların elinde ürün olduğunu dile getiren Öksüz, tüccarın elindeki ürünü piyasaya vermediği söylentilerine katılmadığını ifade etti.

Soğan fiyatının bölgelerinde 10 lira olduğunu ve bu fiyatın son bir ayda oluştuğunu kaydeden Öksüz, “Soğan fiyatı bir ay önce 7,5 liraydı. Fiyatı bu saatten sonra düşmez. Adana’da yeni hasat çıkarsa fiyata belki 7,5 liraya geriler, onun dışında düşmesi zor görünüyor. Eğer Adana bölgesinde yağış falan geçerse soğanın fiyatı artabilir” şeklinde konuştu.