Limanlarda elleçlenen yük ve konteyner miktarı arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu ilk yarısında limanlarda elleçlenen yük ve konteyner miktarına ilişkin bilgi verdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünce hazırlanan ocak-haziran dönemine ilişkin denizcilik istatistiklerini değerlendiren Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi. Uraloğlu, Haziran 2024'te limanlarda elleçlenen yük miktarının 43 milyon 703 bin 341 ton olarak kayda geçtiğini bildirdi.

Uraloğlu, haziranda limanlardan yurt dışı limanlara giden yük miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azalarak 11 milyon 266 bin 49 ton olarak gerçekleştiğini ifade ederek şu bilgileri paylaştı: "Ocak-haziran döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak toplam 269 milyon 182 bin 694 tona ulaştı. Yurt dışı limanlarından Türkiye'ye gelen yük miktarı ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalarak 20 milyon 920 bin 316 ton olarak gerçekleşti. Haziranda yurt dışı yük taşımaları önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalarak 32 milyon 186 bin 365 ton olarak gerçekleşti."

En fazla yük 7 milyon 208 bin 517 ton ile Aliağa'da elleçlendi

Bölge liman başkanlıkları bazında, haziranda, en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 208 bin 517 tonla Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini bildiren Uraloğlu, burayı 7 milyon 4 bin 32 tonla Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı, 5 milyon 539 bin 625 tonla İskenderun Bölge Liman Başkanlığının takip ettiğini kaydetti.

Uraloğlu, haziranda, limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 5 milyon 933 bin 804 ton, kabotajda taşınan yük miktarının da 5 milyon 583 bin 172 ton olduğunu belirtti.

"Limanlarda 758 bin 659 ton soya fasulyesi elleçlendi"

Taşınan yük cinsleri bazında haziranda önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin soya fasulyesi olduğunun altını çizen Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı: "Limanlarda 758 bin 659 ton soya fasulyesi yük elleçlemesi gerçekleştirildi. Bunu ham petrol ile briketlenmemiş taş kömürü yükleri izledi. Haziranda portland çimento 739 bin 238 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi oldu. Portland çimentoyu, motorin ve klinker yük cinsleri takip etti. Ham petrol yük cinsi yurt dışından gelen gemilerde en fazla taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Briketlenmemiş taş kömürü ve motorin yük cinsleri ham petrolün ardından listede yer alıyor."

En fazla yük İtalya'ya

Uraloğlu, haziranda limanlardan deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşımasının İtalya'ya yapıldığına da işaret ederek bunu ABD ve İspanya'ya yapılan taşımaların takip ettiğini belirtti.

Deniz yoluyla limanlara gelen en fazla yükün, Rusya'dan yapılan taşımalar olduğunu bildiren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Haziranda limanlarımızda elleçlenen 32 milyon 186 bin 365 ton yurt dışı yükün yüzde 7,7'si Türk bayraklı gemilerle taşındı. Türk bayraklı gemilerle taşınan yurt dışı yük miktarı 2 milyon 493 bin 685 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 azaldı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yurt dışı yük miktarı ise 29 milyon 692 bin 680 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azaldı."

Uraloğlu, haziranda, limanlarda elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artışla 1 milyon 137 bin 388 TEU'ya ulaştığına işaret ederek "Yılın ilk yarısında limanlardan elleçlenen konteyner miktarı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artışla 6 milyon 781 bin 483 TEU'ya çıktı." dedi.