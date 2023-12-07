Lojistikçiye ‘uzun vadeli kredi’ müjdesi

Aysel YÜCEL - Seyir Defteri



Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) bünyesinde düzenlenen Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Komite Toplantısı’nda, lojistik sektöründe yaşanan son gelişmeler aktarılırken, sektörün 2024 hedefl eri açıklandı. HİB Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Komitesi Başkanı Murat Baykara’nın yanı sıra Ticaret Bakanlığı Lojistik ve Taşımacılık Hizmetleri Daire Başkanı Akın Ak'ın da hazır bulunduğu toplantıda sektöre uzun vadeli kredi desteği müjdesi de verildi.

Aynı zamanda HİB Yönetim Kurulu Üyesi olan Murat Baykara, toplantıda yaptığı konuşmasında taşımacılık sektörünün ülke ekonomisinin gelişimi açısından önemine vurgu yaparak, “Pandemiyle birlikte Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri yük taşımacılığı ve lojistik sektörü oldu. Sektör, istihdama ve büyümeye önemli ölçüde destek sağlıyor” dedi. Yük taşımacılığı ve lojistik hizmet ihracatının 2022’de 20 milyar doları yakaladığını ve toplam hizmet ihracatından 39,9 pay aldığını hatırlatan Baykara, “Hizmet ihracatçıları birliği ülkemizin cari açığının kapanmasında büyük bir rol oynuyor. 2024 yılı hepimiz için zor geçecek. Bakanlığımız yeni destek paketleri üzerine çalışıyor, yeni paketlerle 2024 yılında 20 milyar dolarlık ihracatı korumaya çalışacağız” diye konuştu. son açıklanan verilri görö, Ocak-Eylül 2023 döneminde 10.5 milyar dolarlık lojistik ihracatı gerçekleştirdi.

Sektörde yaşanan sıkıntılara da değinen Baykara, “Sektörümüzün en büyük sorunu kredilere ulaşabilmek. En önemli kredi veren iki kurum Eximbank ve İhracatı geliştirme A.Ş ile (İGE) yaptığımızgörüşmeler sonucunda, uzun vadeli yatırım kredisi konusunda müjdeli haberleri yakında duyuracağımızı söyleyebilirim” dedi.

Şoförler için ayrı bir vize bölümü isteniyor

Küreselde olduğu Türkiye’de de lojistikte TIR şoförü açığının büyük sorun olduğunu ifade eden Baykara, sürecilerin vize konusunda yaşadığı sıkıntılara da değinerek “Şoförlerimizle ilgili vize konusunda ticari ataşelere durumu anlatmak için İspanya Ticaret Ataşeliği’nden randevu almaya başladık. Daha sonra Almanya’ya da sorunlarımızı anlattık. Şoförler için ayrı bir vize bölümünün oluşturulmasını istiyoruz. Bu sorunun çözülmemesi halinde ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin de olumsuz etkileneceğini görüşmelerimizde dile getirdik” diye konuştu.

"Lojistik koridorlarda rolümüzü artıracağız”

İsrail savaşı nedeniyle güney koridorunda da sorunlar olduğunu dile getiren Baykara, “Türkiye, konumu itibarıyla Avrupa-Uzak Doğu bağlantısında en rahat ülke. Lojistik ve yük taşımacılığı sektörü kapsamına dahil edilen hizmet başlıklarına göre sektör büyüklüğü farklılaşsa da yerel pazarın potansiyel olarak yaklaşık 80 milyar dolar büyüklüğe sahip olduğunu tahmin ediyoruz. Alternatif güzergahlar geliştirerek ihracatımızı artırmaya destek olurken; Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu -Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki talebe kısa sürede erişim imkânı veren coğrafi konumumuzun ortaya çıkardığı fırsatlar, uygun işgücü maliyetleri, önemli uluslararası ulaşım koridorlarında yer alma gibi avantajlar, hedefl erimize ulaşma konusunda bizlerin elini güçlendirecek unsurların başında yer alıyor” açıklamasını yaptı.

Kuşak ve Yol projesinde, Çin'i Avrupa'ya ve Avrupa’yı Çin'e bağlayan en cazip koridor olmak istediklerini ifade eden Murat Baykara, “Ayrıca, son dönemde Avrupa-Orta Asya ticaretinin sürdürülebilirliği açısından önemi artan Hazar Geçişli Doğu- Batı Uluslararası Taşımacılık Orta Koridoru’nda da daha etkin olmayı amaçlıyoruz. Amacımız Türkiye’yi bölgesinde en çok tercih edilen merkezlerden biri haline getirmek” dedi.

Öte yandan, lojistik sektörüyle ilgili aldıkları komite kararı kapsamında ilk ziyareti Çekya’ya yaptıklarını belirten Baykara, “AB’ye şu an İstanbul’dan yola çıkan bir aracımız Çekya üzerinden Almanya’ya kadar herhangi bir belge sormadan yüklerini ulaştırabiliyor.

Dizilerdeki kötü imaj sektörü rahatsız ediyor

Dizilerde sektör imajını zedeleyen sahnelere yer verilmesini eleştiren Murat Baykara, “Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’yle yaptığımız toplantıda sektörümüzün dizilerde ve filmlerde sürekli basılan mekanlar ya da röpteşambır dolaşan patronlardan meydana gelmemesi gerektiğini vurguladık” dedi.

“YURT DIŞI YATIRIMLARINA DESTEK ARTACAK”

Ticaret Bakanlığı Lojistik ve Taşımacılık Hizmetleri Daire Başkanı Akın Ak, sektöre yönelik destekleri artıracaklarına dikkat çekti. Az sayıda ve daha nitelikli firmaları uluslararası anlamda küresel markalar haline getirmeyi hedefl ediklerini aktaran Ak, “THY gibi dünyada ismini duyurmuş markalarımızın sayısını artırmayı hedefl iyoruz. 10 Turquality markamız ve markalaşma programımızda 7 olmak üzere 17 markamız var. 2023’te 700 milyon TL destek ödemesi yaptık 2023 Aralık itibarıyla; yılsonunda 800 milyon TL’yi aşacaktır. Lojistiğin payı az değil ama arzumuz desteklerin tabana yayılması ve daha fazla firma tarafından kullanılıyor olması" dedi. Yurt dışı lojistik dağıtım ağları desteği: 8 adet projeye kadar desteklediklerini ifade eden Ak, şöyle devam etti: “Şu ana kadar 6 projemiz hayata geçti. Uçtan uca entegre bir lojistik modelini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Temel motivasyonumuz, yükün konsolide edilmesi, lojistik maliyetlerin azaltılması ve daha kısa sürede son tüketiciye ulaştırılması. Böylece Pazar payımızın artırılması ve hizmetler anlamında daha fazla taşımacılığın sağlanıyor olması. 4 Avrupa, 2 ABD yönünde projemize onay verdik. 2023’te de 30 milyon TL civarında destek ödemesi yapıldı. Bu sayı önümüzdeki yıllarda artarak sürecek. İlk kurulum desteği veriyoruz. Cep depolarının kiralanması ruhsat, komisyon, danışmanlık, reklam giderleri, istihdam desteği veriyoruz. Önümüzdeki dönemde desteklerle ilgili firmalarımızın ve komitelerimizin talepleri var. Bu talepleri değerlendiriyoruz, önümüzdeki dönemde farklı destek unsurlarını, farklı maliyetlerle desteklemeyi planlıyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız mevcut."