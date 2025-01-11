Maaşlar cebe girmeden eridi! Zam fırtınası: Öğle yemeği fiyatı uçtu, konuta bir günde 500 bin TL zam

Asgari ücretlilerden emeklilere ve özel sektör çalışanlarına kadar toplumun büyük bir kesimi henüz 2025 yılına ait zamlı maaşlarını almadı ancak 1 Ocak 2025 itibarıyla tüm ödeme ve harcamalarda zam fırtınası başladı. Vergi ve cezalarda yüzde 43.93’lük Yeniden Değerleme Oranı zammı, alkollü içecek ve sigaraya yüzde 7.56’lık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı ile elektrikten suya, kiradan akaryakıta peş peşe zamlar geldi.

Öğle yemeği maliyeti 500 TL'ye kadar çıktı

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre asgari ücretin ve vergilerdeki otomatik zamların devreye girmesi ile fiyat artışına giden lokantalarda öğle yemeklerine yüzde 10 ile yüzde 30 arasında zam yapıldı.

Aralık 2024’te 100 gramlık bir döner dürüm ile bir içecekte 350 TL olan fiyat, yeni yıl ile birlikte yüzde 17’ye ulaşan 60 TL’lik zam ile 410 TL’ye çıktı. Yine bir zincir restoranda hamsi tava ve salatadan oluşan içeceksiz bir menü aralık 2024’te 394 TL iken, ocak ayı itibarıyla yüzde 11’lik zam ile 439 TL’ye yükseldi.

Öğle yemekleri için en çok tercih edilen yemeklerden hamburger menünün fiyatı ise bir ayda 427 TL’den 562 TL’ye çıktı. Bu fiyatlarla birlikte başta beyaz yakalılar olmak üzere bir çalışanın öğle yemeği için harcaması gereken bedel 500 TL’yi aştı.

Zamdan su da nasibini aldı

Damacana sular da bu zam fırtınasından nasibini aldı. Online uygulamalardan söylenen 19 litrelik damacana su, aralıkta 114.90 TL iken bugün yüzde 13.15 artışla 129.90 TL’ye çıktı.

Konuta bir günde 500 bin TL zam

Kira ve konut fiyatlarındaki artış da açıklanan sosyal konut projesi ile birlikte bir günde tırmanışa geçti. Konutta enflasyon 2024 yılında yıllık yüzde 63.09 oranına ulaşırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın sosyal konut projeleri için harekete geçileceğini açıklamasının ardından ilan sitelerinde fiyatların bir günde 500 bin arttığı görüldü.