Maaşlar eriyor! Memurun yoksulluk sınırı 90 bini, açlık sınırı ise 37 bin TL’yi aştı

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR) tarafından yapılan araştırmaya göre, Eylül 2025'te dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırının 37 bin 173 TL, yoksulluk sınırının ise 90 bin 279 TL oldu.

Tek başına yaşayan memurun maliyeti 58 bin 335 TL

BES-AR tarafından yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık harcama tutarı, 37 bin 173 TL olarak hesaplandı. Araştırmaya göre, yalnız yaşayan bir kamu emekçisinin maliyeti ise 58 bin 335 TL oldu.

Yoksulluk sınırı 90 bini aştı

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı anlamına gelen yoksulluk sınırının ise 90 bin 279 lira olduğu kaydedildi.

Asgari ücret 4 kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı yüzde 68,17 altında

BES-AR’ın araştırmasına göre, 2025 yılı itibarıyla 22 bin 104 TL olan asgari ücret, dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırının yüzde 68,17 altında kaldı.

Yaşam maliyeti yüzde 81,62 oranında arttı

Açıklamada, bir önceki yılın aynı ayına göre açlık sınırında yüzde 36,32, yoksulluk sınırında yüzde 22,58, yaşam maliyetinde ise yüzde 81,62 oranında artış yaşandığı belirtildi.

Günlük beslenme maliyeti günlük 1.239 lira oldu

Bültende, "Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 1.239 lirayı geçti, 2025 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80’ini kiraya ödemek zorunda kalıyor. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor" denildi.