Magdeburger Sigorta 5 yıl içinde ilk 10'da olmayı hedefliyor

Magdeburger Sigorta, “Bölgeler Buluşması” toplantıları kapsamında İstanbul Anadolu Bölgesi’ndeki iş ortaklarıyla bir araya geldi. Buluşmada Magdeburger Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, göreve başlamasından bu yana geçen sürede neler yaptıklarını ve geleceğe yönelik neler hedeflediklerini anlattı.

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ da katılımcılarla güncel ekonomi hakkında bilgiler paylaşarak, ekonomi alanında gelen soruları cevapladı. Bu toplantıyla birlikte Magdeburger Sigorta, yılın ilk yarısındaki toplantı serisini noktalamış oldu.

Ceyhan Hancıoğlu, büyüme stratejilerini detaylı bir şekilde aktarırken, “Pazarın üzerinde büyümeye devam ediyoruz. Pazar yüzde 93 büyürken, aynı dönemde biz yüzde 265 büyüdük. Başarıya giden yoldaki en önemli katkıyı her zaman acentelerimiz sağlıyor. Sizlere sunduğumuz destek ve iş birliğine dair çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sektörümüzdeki rekabetin kızışmasıyla birlikte müşteri memnuniyetini artırmak ve pazarda daha güçlü bir konum elde etmek için stratejik adımlar atmaya hep birlikte devam edeceğiz. Büyüme, yenilik ve verimlilik stratejimiz çerçevesinde acente sayımızı son 6 ayda eklenen yeni iş ortaklarımız ile güçlendirdik. Hedefimiz 5 yıl içinde Türkiye’de ilk 10 sigorta firması içerisinde olmayı zorlamaktır” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de güzel bir yatırım imkânı oluştu”

Toplantıda konuşan Hakan Güldağ ise, “Döviz kurlarında yılbaşına kadar beklenen artışın yaşanmayacağını düşünüyorum. Yılbaşından itibaren faizlerde de indirimler başlayabilir. Yabancılar için Türkiye’de çok güzel bir yatırım imkânı oluştu. Türkiye’ye sıcak para girişi olabilir. En az aylık yüzde 4-5 faizle para kazanmak mümkün hale geldi. Bu çok güzel bir kazanç ve bu yüzden dışarıdan para gelmeye devam edecektir. Sigorta sektörüne baktığımızda ise bu dönemde eğer sorunları anlıyorsanız, çözüm üretebiliyorsunuz. Bu sene dostluğa yatırım yapmak, iyi ilişkilere, iletişime yatırım yapmak gerekir. Bugün burada gördüğüm kadarıyla siz bu iletişimi zaten kurmuşsunuz” şeklinde konuştu.

Yenilikçi ve avantajlı sigorta ürünü KaskolaMAG Magdeburger Sigorta’nın Bölgeler Buluşması’nda araç sahiplerinin hayatını beklentilerini karşılayacak yeni “KaskolaMAG” ürünü de tanıtıldı.

“Güven ve heyecan hissettiriyor”

“Bölgeler Buluşması” toplantıları sırasında acentelere “Magdeburger Sigorta’nın yeni yönetimi size ne hissettiriyor?” sorusu da iletildi. 100'den fazla İstanbul Anadolu Bölgesi acentesi cevap olarak yoğunlukla “Güven ve Heyecan” görüşlerini öne çıkardı. Bu görüşler, iş ortaklarının Magdeburger Sigorta’nın yeniden yapılanma sürecine yönelik duydukları heyecanı ve yeni yönetime karşı hissettikleri güveni ortaya koydu.